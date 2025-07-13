Hayat Birlikte Kolaylaşır

Zor bir hayatın içindeyiz. Ve hayat, bazen ağır bir yük gibi omuzlarımıza çöker. Zorluklarıyla, sürprizleriyle, kaygılarıyla bazen insanı yorar. Ama o yükü paylaşacak biri varsa, dünya daha yaşanabilir hale gelir.

Eş, bir bütünü oluşturan diğer parçadır. İki ayrı birey, bir hayatta, ortak sevgiyi, kaygıyı, hayatı paylaşacağı kişiyle bütün olur. Yarımın eşi diğer kişiyle tamamlanır.

Eş olmak; sadece aynı evde yaşamak, aynı soyadını taşımak değildir. Gerçek eşlik; sabah kahvaltısını beraber hazırlarken bile göz göze bakıp gülümseyebilmekte, biri yorulduğunda diğeri onun için fazladan bir adım atabilmekte gizlidir.

Hayatı kolaylaştıran eşler, birbirinin yükünü hafifletmeyi bilenlerdir. Kahvaltı hazırlarken, yemek yaparken ortalığı batıran eşe kızmadan, günümüz koşullarında, stres altındaki bir hayatın içinde sorunları, hiç yokmuş gibi göğüslemek kolay değil elbette. Ama konuşabilme becerisi hayatın yükünü hafifletebilen bir şeydir.

Çamaşır yıkanmadıysa, evde yemek yoksa varsın olmasın, bir gün aç kalınca, kirli kıyafet giyince ölmez ya insan. Mutaf battıysa, ev kirlendiyse temizlenir.

Öyle ya da böyle bir sebepten kavga söz konusu olduysa özür dilemek için karşı tarafın adım atması sadece zaman kaybettirir. Üstünlük kurunca veya kurduğunu sanınca eline geçen, kaybettiğinden daha fazla bir şey olmayacak aslında.

Alışverişte bir parça eksikse alınır, yeter ki alacak imkânın olsun. İmkân yoksa da sorun mu gerçekten? Fazla maç veya dizi izliyorsa bunu ya iğneleyerek söylersin, ya şaka yaparak.

Sence hangisi daha yapıcı olur?

Eşler “sanmamalı”. Aleyhe tahmin etmemeli. Dinlemeden karara varmamalı.

Konuşarak halledilemeyecek sorunun olmadığını düşünüyorum. Eğer her şeye rağmen birlikte bir yaşam mümkün olmuyorsa, konuşunca anlaşılamıyorsa, sürekli bir kavga etme isteğin varsa, veya kalbinin ortasında başka bir kalp varsa, evin içindeki o kişi hayat arkadaşın, eşin eşin olmayabilir!

İyi günde kötü günde, sağlıkta ve hastalıkta… Elini bırakmayan, sesini yükseltmeden önyargısız, hesapsız, anlayışlı, birlikte düşüp birlikte kalkmayı bilen eşler… Onlar bu dünyanın gerçek kahramanlarıdır.

Yarına diğer eşinden başka kimi var insanın?