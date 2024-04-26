Şişli'nin ''Kanal İstanbul''u mühürlendi

Şişli Belediyesi ekipleri, “Şişli’nin Kanal İstanbul’u” olarak anılan 24 bin metrekarelik rezerv yapı alanında yaptığı denetimde uygunsuzlukları tespit ederek, inşaat alanını mühürledi.

Belediye teknik ve zabıta ekipleri, Merkez Mahallesi 10619 ada 3 parselde bulunan alanda sabah saatlerinde incelemelerde bulundu.

PROJE DIŞINA ÇIKILDI

Yapılan incelemede projeye aykırı çalışmalar yapıldığını belirleyen ekipler, projeye göre 12 milimetre çapında olması gereken bazı demirlerin 10 milimetre olarak kullanıldığını, iksa kazıklarının uygulama sırasında değiştirilerek, proje dışına çıkıldığını tespit etti.



Tutanak tutarak çalışmaları durduran ekipler, inşaat alanının girişinde bulunan kapıya da mühür vurdu.



Ayrıca, yapılan incelemelerde yapı denetim firmasının “aykırı” yaptığı işlemlere hiçbir müdahalede bulunmadığı da görüldü.



Öte yandan, belediye ekipleri 8 Nisan 2024 tarihinde yaptıkları denetimde, inşaat alanındaki eksiklikler dolayısıyla “durdurma” kararı vererek, ilgili firmadan onaylı ve ıslak imzalı proje istenmişti. Bakanlıkça ruhsat onaylı projenin ilgili firma tarafından belediyeye sunulmasının ardından inşaat alanında çalışmalar yeniden başlamıştı.

ESKİ BAKANIN İMZASIYLA REZERV ALAN İLANI

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, seçim öncesinde 19 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla, 6306 sayılı kanun kullanılarak 24 bin metrekarelik alana dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla rezerv yapı alanı ilan edildiğini kamuoyuna duyurmuştu.



Konuya ilişkin yasal sürecin devam ederken, denetimler de aralıksız sürecek. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.