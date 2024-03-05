Yunan adalarında hareketli günler; Türkler geliyor...

Bu yaz kapıda vize uygulaması ile kolaylıkla Yunan adalarına gelmesi beklenen milyonlarca Türk turistler için Yunan adalarında hummalı bir faaliyet başladı.

En az 1,5 milyon Türk ‘ün gelmesi tahmin ediliyor. Bu da adalarda heyecanlı bir bekleyişe neden oluyor .

Bugüne kadar vize alamamaktan şikayet eden Türk vatandaşları bu yaz vize kolaylığı nedeniyle rotalarını Yunan adalarına çevirecekler.

Tabii gelecek Türk vatandaşları Rodos’ta bulunan Türk Başkonsolosluğunun da hareketliliğine neden oluyor.

12 Yunan adasının Başkonsolosluğu Rodos ‘ta bulunuyor.

Çarşı içinde , şirin bir bina da hizmet veriyor Türk Başkonsolosluğu.

Özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanıyor.

Gelen Türk vatandaşlarının başı sıkıştığında ilk başvurdukları yer burası. Kimi hastalanıyor, kimi kaza geçiriyor kimi de asayiş olaylarına karışıyor. Tabii hayatını kaybeden vatandaşlarımız da olmuyor değil.

Birkaç gün önce, Rodos'ta bulunan arkadaşlarımla birlikte Türk Konsolosluğunu ziyaret ettik. Yaşadığımız bu deneyim, ben de ve arkadaşlarım da unutulmaz bir iz bıraktı. Konsolosluktaki samimi karşılama, sıcak sözler ve dostane tavır, ziyaretimizi oldukça özel kıldı.

Konsolosluk personellerinin misafirperver tavrı, arkadaşlarımın kendilerini rahat hissetmelerini sağladı.

Turk başkonsolosu Salim KIRCALIALİ,

Yunanistan ‘a hiç yabancı değil. Çok iyi Yunanca biliyor. Dışişleri Bakanlığında Yunanistan Dairesi’nde göreve başlamış, dört kez T.C. Atina Büyükelçiliğine atanmış, Selanik Başkonsolosluğunda da görev yapmış.

Başkonsolosun yardımseverliği ve samimiyeti, güven ve dostluk dolu bir ortam yarattı.

Konsolosluktaki deneyimimiz, uzun yıllar boyunca hatırlayacağımız bir sıcaklık ve misafirperverlik duygusu bıraktı.

Yabancı bir ülkede insanlar için dostane bir karşılama ve destek görmek çok önemlidir.

Rodos'taki Türk Konsolosluğunun sunduğu bu sıcak atmosfer, arkadaşlarımın adada kendilerini güvende ve iyimser hissetmelerine yardımcı oldu.

Başkonsolos Salim Kırcalıali “Başkonsolosluğumuz, sizlerin evidir, kapılarımız sizlere her daim açıktır” diyor . Samimiyetini ortaya koyuyor ve en önemlisi de 24 saat cevap verecek telefon numarasını da veriyor.

Rodos’a yolunuz düşerse bu telefon numarasını kaydedin +30 694 609 35 63

Umarım bu deneyim, farklı milletlerden insanlar arasında daha fazla dostluk ve işbirliğine ilham verir.

Vulis LENAKIS -Rodos