Sosyete avukatının Yunanistan'da oturum vurgunu

Sosyetemiz, Schengen vizesi sorununa akıl almaz çareler arıyor.

Ellerini kollarını sallayarak Avrupa’yı gezmek ve yaz aylarında Yunanistan’ın cennet adalarının keyfini sürmek isteyenler, her seferinde vize peşinde koşmaktan bıkmış durumda.

Gücü yetenler, 500 bin Euroya yaklaşan paraya kıyıp Atina’da konut alarak bu sorunu çözse de, daha düşük bütçelerle karşılarına çıkan ilginç yolları deneyen birçok kişi, sonunda dolandırıldıklarını fark ediyor.

Sosyetenin tanınmış bir kadın avukatı da çevresinde Schengen vizesinin ciddi bir sorun olduğunu görmüş ve bu sorunu çözmek için akla hayale gelmeyecek bir yöntem icat etmiş.

Atina’da yaşayan bir Türk ve sözde bir Yunan avukatla birlikte mükemmel bir organizasyon kurmuşlar. Ancak, bu organizasyona “çete” demek daha doğru olur.

Üstelik bu çete, gündemdeki pek çok "çeteye" de şapka çıkarttırır cinsten.

Yunanistan’da aile birliği yasasından yararlanarak sosyeteye “oturum” vaat etmişler.

Hatta hayali bir mahkeme salonu bile kurmuşlar!

Faaliyetlerinin önümüzdeki yıl 10. yılına girecek olması bile şaşırtıcı. Şimdiye kadar yakayı ele vermeyen bu çete, tereyağından kıl çeker gibi yaklaşık 20 milyon Euroyu ceplerine indirmiş. Yaşadıkları sefahati ise sosyal medya hesaplarında marifetmiş gibi paylaşmaya devam ediyorlar.

Sosyetenin önde gelen binlerce üyesi, Yunanistan oturumu almak için kişi başı 20-25 bin Euro’yu bu sosyetik avukatın çetesine kaptırmış. Üstelik süreç boyunca defalarca Yunanistan’a gidip gelmek zorunda kalmışlar.

Çetenin lideri olan sosyetik avukat, çeşitli bahanelerle “Acil Atina’ya gelmeniz gerekiyor” diyerek insanları sürekli oraya çağırmış.

OYALAMA TAKTİKLERİ VE KIRILAN HAYALLER

Yıllar süren oyalama taktikleriyle bugüne kadar gelen mağdurlar, dolandırıldıklarını anlasalar da bu durumu ya utançlarından dile getirememişler ya da birbirlerinden habersiz oldukları için yalnızca kendi başlarına geldiklerini düşünmüşler.

Yakın dostları olan bu avukata güvenleri tam olduğu için “bir gün Yunanistan oturumunu alacağız” hayaliyle aylar, hatta yıllar geçmiş.

Bazıları ise dolandırıldıklarını fark ettiklerinde işin boyutunu anlamışlar: Lezbiyen bir aile birliğinin eşiğinde olduklarını sonradan öğrenenler olmuş!

Hatta tek bir Yunan kadının birden fazla sosyetik kadınla eş birliği içinde olduğunu görünce, işin sahtekarlık olduğuna tam anlamıyla emin olmuşlar.

Bu heyecanlı dolandırıcılık hikayesinde her gün farklı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Atina’da bile konuşulmaya başlanan bu akılalmaz vurgunun, yakın zamanda adli makamlara yansıması bekleniyor.

Yakında kokusu çıkar.

Takipteyiz.

Vulis Lenakis

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