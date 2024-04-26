  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 4.4 milyar TL'lik destek ödemesi başladı

Çiftçilere 4.4 milyar TL'lik destek ödemesi başladı

Çiftçilere 4.4 milyar TL'lik destek ödemesi başladı
Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 435 milyon 821 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Üretici ve çiftçilere yönelik desteklerinin devam ettiğine işaret eden Yumaklı, "Toplamda 4 milyar 435 milyon 821 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımında söz konusu destek ödemesinin detaylarına ilişkin de bilgi yer aldı.

Buna göre, buzağı desteği için 3 milyar 344 milyon 15 bin lira, çiğ süt desteği için 1 milyar 11 milyon 71 bin 779 lira, lisanslı depoculuk desteği için 32 milyon 155 bin 447 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 29 milyon 216 bin 20 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 10 milyon 42 bin 754 lira, düve alım desteği için 9 milyon 320 bin lira ödeme gerçekleştirilecek.

Öte yandan, buzağı ve süt destekleri, çiftçilerin kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde yapılacak.

AA

Etiketler çiftçi destek ödemesi tarımsal destek ödemesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Esra Erol'da skandal: ''Kaçırıldı'' dediği kızını 100 bin TL'ye satmış Esra Erol'da skandal: ''Kaçırıldı'' dediği kızını 100 bin TL'ye satmış Mide bulandıran baskın: 4 milyon TL'lik sahte gıda ele geçirildi Mide bulandıran baskın: 4 milyon TL'lik sahte gıda ele geçirildi Bir kadın yolcu, kapısı açık otobüsten aşağı düştü Bir kadın yolcu, kapısı açık otobüsten aşağı düştü Bir dizi daha erken finalle ekranlara veda ediyor... Bir dizi daha erken finalle ekranlara veda ediyor... Yere düşme görüntüler olay olan AK Partili isimden açıklama Yere düşme görüntüler olay olan AK Partili isimden açıklama Arılara fısıldayan adamdan tehlikeli gösteri: ''Ben denedim kimse denemesin'' Arılara fısıldayan adamdan tehlikeli gösteri: ''Ben denedim kimse denemesin'' YRP'li belediye başkanı partisinden istifa etti YRP'li belediye başkanı partisinden istifa etti Çanakkale Boğazı'nda korku dolu anlar: Gemi alevlere teslim oldu Çanakkale Boğazı'nda korku dolu anlar: Gemi alevlere teslim oldu Otomobilde gördüğü annesini tabancayla vurdu Otomobilde gördüğü annesini tabancayla vurdu İstanbul'da okulda kadın öğretmene veli yumruğu İstanbul'da okulda kadın öğretmene veli yumruğu