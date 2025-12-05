Yine Fergio House yine olay: ''Adliyede helikopter'' paylaşımına soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ''mr.fergio'' isimli hesaptan adliyeye helikopterle giriş yapıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine ''yanıltıcı bilgi yayma'' soruşturması başlatıldı.
Sosyal medya hesaplarından +18 paylaşımlar yapan ve kiraladıkları lüks villada müstehcen partiler düzenleyen "Fergio House'', bu sefer adliyeye helikopterle giriş yapıldığı yönündeki paylaşımlarla gündeme geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Aralık'ta 'mr.fergio' isimli sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Adalet Sarayı yerleşkesine helikopter vasıtasıyla ulaşım sağlandığına yönelik gerçek dışı ve halkı yanıltmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı, ayrıca ilgili paylaşımların başka sosyal medya hesapları tarafından da dolaşıma sokulduğunun tespit edilmesi üzerine; 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU
2023 yılının Aralık ayında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde sosyal medyada “Fergio House” hesabından müstehcen paylaşım yapan ve aynı hesap üzerinden müstehcen içerikli parti yapacaklarını duyuran şahıslara operasyon düzenlemiş, baskında 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Adreslerde yapılan aramalarda, müstehcen içerikli videolarda kullanılan 70 farklı renk ve modellerde maske, 13 fantezi elbisesi, üzerinde geçersiz yazan 2 bin sahte 100 dolar banknot, fantezi malzemesi olarak kullanılan eşyalar, şüphelilere ait 19 cep telefonu ve sim kart ele geçirilmişti. Adliye sevk edilen zanlılardan F.G. isimli şüpheli tutuklanmıştı.