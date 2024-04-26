İstanbul'da esnafa silahlı saldırı kamerada

İstanbul Esenyurt'ta iş yerini kapattıktan sonra kapının önünde oturan iki arkadaş silahlı saldırıya uğradı. Olayda hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, saldırı anı kameraya yansıdı.

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde saat 00.30 sıralarında berber dükkanını kapattıktan sonra iki arkadaş kapının önünde sohbet etmeye başladı.

Kısa süre sonra cadde üzerinde seyir halindeki bir araçtan kimliği belirsiz kişilerce açılan ateşten sonucu C.A. ve B.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis konuyla alakalı geniş çaplı inceleme başlattı. Yaşanan silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"KİMSEYE ZARARI OLMAYAN, SAKİN İNSANLARDI"

Yaşanan olayı anlatan bir vatandaş, “Gece 12 sıralarında yaşanmış olay. Dükkanı kapattıktan sonra sohbet ediyorlarken bir araç gelerek kurşunluyor. Sabah iş yerime geldiğimde komşularımıza silahlı saldırı yapıldığını öğrendim. Kimseye zararı olmayan, sakin insanlardı, çok üzüldük. Sabah saatlerinde onları aradım, hastanede tedavileri devam ediyormuş. Birisi kolundan, diğeri de ayağından yaralanmış ve durumları iyiymiş” şeklinde konuştu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA