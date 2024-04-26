Galatasaray maçının yabancı hakemi belli oldu

Bu akşam kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Maçın yabancı VAR hakemi de belirlendi.

Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Galatasaray bu akşam Adana Demirspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Saat 20:00'de başlayacak ve Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu.

Maçın hakemi belli oldu

Buna göre Adana Demirspor-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak Portekizli Andre Narciso görev alacak. Müsabakanın AVAR hakemleri ise Emre Kargın, Deniz Caner Özaral ve Alper Ulusoy.