  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Galatasaray maçının yabancı hakemi belli oldu

Galatasaray maçının yabancı hakemi belli oldu

Galatasaray maçının yabancı hakemi belli oldu
Güncelleme:

Bu akşam kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Maçın yabancı VAR hakemi de belirlendi.

Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Galatasaray bu akşam Adana Demirspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Saat 20:00'de başlayacak ve Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu.

Maçın hakemi belli oldu

Buna göre Adana Demirspor-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak Portekizli Andre Narciso görev alacak. Müsabakanın AVAR hakemleri ise Emre Kargın, Deniz Caner Özaral ve Alper Ulusoy.

Etiketler Galatasaray maç yabancı Hakem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kamuda tasarruf makam araçlarından başladı: Yüzlerce araç satışa çıktı Kamuda tasarruf makam araçlarından başladı: Yüzlerce araç satışa çıktı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'nin ''Gazze'' paylaşımına tepki yağdı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'nin ''Gazze'' paylaşımına tepki yağdı Arılara fısıldayan adamdan tehlikeli gösteri: ''Ben denedim kimse denemesin'' Arılara fısıldayan adamdan tehlikeli gösteri: ''Ben denedim kimse denemesin'' Mide bulandıran baskın: 4 milyon TL'lik sahte gıda ele geçirildi Mide bulandıran baskın: 4 milyon TL'lik sahte gıda ele geçirildi İstanbul'da tarihi hamamda yangın paniği İstanbul'da tarihi hamamda yangın paniği Bankaların mevduat faizi oranları güncellendi: En yüksek faiz veren banka hangisi? Bankaların mevduat faizi oranları güncellendi: En yüksek faiz veren banka hangisi? MEB yeni müfredatı açıkladı MEB yeni müfredatı açıkladı Kemer sıkma sırası kamuda... Bakan Şimşek tarih verdi Kemer sıkma sırası kamuda... Bakan Şimşek tarih verdi Cezaevinde bir deri bir kemik kaldı: Ünlü isme tahliye kararı Cezaevinde bir deri bir kemik kaldı: Ünlü isme tahliye kararı Müge Anlı'da ilginç anlar: Konuk Erdoğan'a kızdı, Müge Anlı müdahale etti Müge Anlı'da ilginç anlar: Konuk Erdoğan'a kızdı, Müge Anlı müdahale etti