Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk golünü attı

Real Madrid formasıyla ilk kez ilk 11 başlayan Arda Güler, Real Sociedad karşısında 29'uncu dakikada ağları havalandırdı.

Real Madrid, La Liga’nın 33’üncü haftasında Real Sociedad deplasmanında sahne alırken millî oyuncumuz Arda Güler de ligde ilk kez ilk 11 formasıyla sahaya çıktı.

29 DAKİKA YETTİ

Genç yıldıza golünü atması için ise sadece 29 dakika yetti. 19 yaşındaki oyuncu, 29'uncu dakikada Dani Carvajal'ın asistinde Real Sociedad ağlarını havalandırdı.