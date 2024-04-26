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Galata ve Haliç köprülerine ''Taksim'' pankartı asıldı

Galata ve Haliç köprülerine ''Taksim'' pankartı asıldı
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Sendikalar, Galata ve Haliç köprülerine astıkları 1 Mayıs pankartlarıyla vatandaşları Taksim'e davet etti.

DİSK/Enerji-Sen, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, İnşaat-İş, Mağaza Market-Sen, TOMİS, DGD-SEN ve DEV TEKSTİL bugün Galata ve Haliç köprülerine 1 Mayıs pankartları astı.

“Geri alacağız, Taksim bizimdir-1 Mayıs’ta herkes Taksim’e” yazılı pankartlar asan yedi sendikanın, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar şöyle:

DİSK/Enerji-Sen: "Galata Köprüsü. Yaşasın 1 Mayıs! 1 Mayıs’ta ülkemizin dört bir yanında meydanlardayız! İstanbul’da Taksim Meydanı’ndayız!"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası: "İstanbul | Sendikamızın da aralarında bulunduğu Mücadeleci Sendikalar, 1 Mayıs’ın çağrısını yaygınlaştırmak ve kitlesel 1 Mayıs’ı örgütlemek için bütün gücü ile çalışıyor. Bugün de Galata ve Haliç köprülerine #1MayıstaHerkesTaksime pankartları asıldı. Emekçiler, gençler 1 Mayıs’a!"

İnşaat-İş: "Mücadeleci sendikalar olarak bu sabah Galata ve Haliç metro köprülerinden pankartlarımızı astık. #1MayıstaHerkesTaksime"

Mağaza Market-Sen: "Haliç Köprüsü. 1 Mayıs’ta Taksim’i geri alacağız. Az işçiyle, çok iş düzenine son vereceğiz."

TOMİS: "Mücadeleci sendikalar olarak bu sabah Galata ve Haliç Metro köprülerinden pankartlarımızı astık. Durduramayacaklar halkın akan coşkun selini..."

DGD-SEN: "Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi... Taksim işçiye yasaklanamaz! Taksim bizimdir! 1 Mayıs’ta herkes Taksim’e!"

DEV TEKSTİL: "Mücadeleci sendikalar olarak bu sabah Galata ve Haliç metro köprülerinden pankartlarımızı astık. Durduramayacaklar halkın akan coşkun selini... #1MayıstaHerkesTaksime"

Cumhuriyet

Etiketler Haliç galata 1 mayıs pankartı sendika
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