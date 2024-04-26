Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 6 tutuklama
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Şanlıurfa'da fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalarda, maddi durumu iyi olmayan kadınları fuhuşa teşvik eden kişileri takibe aldı.
Ekiplerce düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3'ü kadın 9 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol