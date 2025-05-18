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İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı

İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'nin kuzey ve güneyinde geniş kapsamlı kara harekatı başlatıldığını açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla yeni bir hamle daha yaptı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde geniş kapsamlı kara harekatı başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Bu operasyon Gideon'un Savaş Arabaları Operasyonu’nun başlangıcını işaret ediyor" denildi.

Geçtiğimiz hafta boyunca bir "açılış saldırısı" başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Bu süreçte, Hamas’a ait 670'den fazla hedef vuruldu. Hedef alınan yerler arasında silah depoları, militanlar, yer altı tünel hatları ve tanksavar füze fırlatma noktaları yer aldı. Hava kuvvetleri, Gazze Şeridi genelinde operasyon yürüten birliklere düzenli olarak destek vermeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "İsrail güçleri şu anda Gazze Şeridi'nde stratejik bölgeleri kontrol altına almış durumda. IDF, İsrail vatandaşlarını korumak amacıyla Gazze Şeridi'ndeki terör örgütlerine karşı gerektiği sürece operasyonlarını sürdürecek" denildi.

İHA

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Etiketler İsrail Gazze Şeridi kara harekatı
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