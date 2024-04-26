Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs’ta gerçekleştireceği Beyaz Saray ziyaretini erteledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin üst düzey bir yetkilinin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Erdoğan, 9 Mayıs’ta gerçekleştireceği Beyaz Saray ziyaretini erteledi.
Erdoğan Biden ile yapacağı görüşmeyi erteledi
Yetkili, erteleme kararının Erdoğan’ın programında meydana gelen değişiklikler nedeniyle alındığını söyledi.
Yetkili, yeni ziyaret tarihinin muhataplarıyla görüşüleceğini bildirdi.
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