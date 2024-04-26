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Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi

Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs’ta gerçekleştireceği Beyaz Saray ziyaretini erteledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin üst düzey bir yetkilinin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Erdoğan, 9 Mayıs’ta gerçekleştireceği Beyaz Saray ziyaretini erteledi.


Erdoğan Biden ile yapacağı görüşmeyi erteledi
Yetkili, erteleme kararının Erdoğan’ın programında meydana gelen değişiklikler nedeniyle alındığını söyledi.


Yetkili, yeni ziyaret tarihinin muhataplarıyla görüşüleceğini bildirdi.

Etiketler Erdoğan abd ziyaret erteleme
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