Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs’ta gerçekleştireceği Beyaz Saray ziyaretini erteledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin üst düzey bir yetkilinin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Erdoğan, 9 Mayıs’ta gerçekleştireceği Beyaz Saray ziyaretini erteledi.



Erdoğan Biden ile yapacağı görüşmeyi erteledi

Yetkili, erteleme kararının Erdoğan’ın programında meydana gelen değişiklikler nedeniyle alındığını söyledi.



Yetkili, yeni ziyaret tarihinin muhataplarıyla görüşüleceğini bildirdi.