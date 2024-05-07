  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hastane randevu sistemi MHRS'de sistem değişiyor

Hastane randevu sistemi MHRS'de sistem değişiyor

Hastane randevu sistemi MHRS'de sistem değişiyor
Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni düzenlemeye ilişkin, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını belirterek, "Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, MHRS'de yeni düzenlemeye ilişkin Bakanlığın ilgili birimleri ve hastanelerin yöneticileriyle yapılan toplantıların içeriğinin ne olduğuna yönelik sorusu üzerine Bakan Koca, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını söyledi.

Koca, "Bu perşembe tüm basın mensuplarımızı bekliyoruz. Kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız. Bugüne kadar olduğu gibi vatandaşımızı en açık ve şeffaf şekilde bilgilendireceğiz." diye konuştu.

Etiketler MHRS hastane randevusu randevu sistemi sağlık bakanı fahrettin koca
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir aile katliamı daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti Bir aile katliamı daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti Sulama kanalında başsız ceset bulundu; 3 gözaltı var Sulama kanalında başsız ceset bulundu; 3 gözaltı var MetroPoll açıkladı: AK Parti'nin 6,4 milyon oyu hangi partilere gitti ? MetroPoll açıkladı: AK Parti'nin 6,4 milyon oyu hangi partilere gitti ? Düğünde kabus: Damat, gelinin duvağını toplarken vuruldu Düğünde kabus: Damat, gelinin duvağını toplarken vuruldu Atanacak öğretmen sayısı resmen açıklandı Atanacak öğretmen sayısı resmen açıklandı Bir sigara grubuna daha zam Bir sigara grubuna daha zam Erdoğan talimat verdi; bu sosyal medya hesapları mercek altında Erdoğan talimat verdi; bu sosyal medya hesapları mercek altında Şaban Sevinç ve Ferhat Murat arasında reklam arasına giden canlı yayın kavgası Şaban Sevinç ve Ferhat Murat arasında reklam arasına giden canlı yayın kavgası Sibirya değil, Türkiye... Mayıs ayında akıl almaz kar görüntüleri Sibirya değil, Türkiye... Mayıs ayında akıl almaz kar görüntüleri Aycan Yanaç'tan ihanet sonrası dikkat çeken paylaşımlar Aycan Yanaç'tan ihanet sonrası dikkat çeken paylaşımlar