Özel, Erdoğan'a soracağı soruları tek tek açıkladı

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan ile gerçekleşecek yüzyüze görüşmede masaya getireceği 7 konuyu açıkladı.

Türkiye’de siyaset gündemi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen görüşmeye kilitlendi.

Henüz günü, yeri ve saati belli olmayan zirve için geri sayım başlarken, özellikle görüşmenin yapılacağı yer büyük merak konusu.

Bugün Sözcü gazetesine açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmede gündeme gelecek konu başlıklarını açıkladı.

"Belediye başkanları ile yaptığımız toplantıda birtakım öneriler çıktı. Nazım plan imzalarının atılması, krediler gibi. Cumhurbaşkanı ile görüşmede belediyelerle ilgili de her bir başvurumuz ve alacaklarımız konuları gündeme getireceğim. Halkımızın içinde bulunduğu temel sorunları anlatacağım. Emeklilerin sorunlarını dile getirerek, partimizin ‘En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi’ önerisini ileteceğim. Atanamayan öğretmenler konusuna değineceğim.

Ayrıca Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması, Gezi davası tutuklularına ilişkin hak ihlallerine dikkat çekeceğim. Taksim’in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasını da gündeme getirip anayasal hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin kısıtlamaların kaldırılması yönündeki görüşlerimizi aktaracağım. Anayasa değişikliği bahsi mutlaka açılacak. Ben de ‘mevcut Anayasa’ya uyulmadı’ diye hassasiyetimizi dile getireceğim.

Türkiye’nin dış siyasetine yönelik de önemli şeyler konuşacağım. Biz Türkiye’de ana muhalefet partisiyiz ama biz yurtdışında olduğumuzda Türkiye’nin partisiyiz. Türkiye’nin güçlü bir dış politikası için yurt dışında iktidar-muhalefet ayırımı olmaz. Vize sorununu iktidar-muhalefet el birliği ile halletmemiz lazım. Kamyoncunun AKP’li, MHP’li mi olduğuna bakıyor muyuz biz? Kıbrıs sorunu, Yunanistan’la ilişkiler, Ermeni meselesi... Aklınıza gelen bütün milli meselelerde birlik olmalıyız. Filistin konusundaki hassasiyetimizi de aktaracağım. Filistin için dünyadaki 140 lidere mektup yazdım. Bunların 18’i cumhurbaşkanı ile başbakan. Çok yakında Filistin’e Ramallah’a gideceğim. Azerbaycan’a gideceğim."

Sözcü