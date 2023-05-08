Yeni bir model yarışması doğuyor Fame Model Of Turkey . Projeyi Organizatör ve menajer proje başkanı Ruhi Anılan ile konuştuk;

BİZİM MARKAMIZIN FARKI KALİTE VE GÜVEN OLACAK

Ruhi bey sizi tanıyabilir miyiz ? Neler yaptınız bu güne kadar ?

Benim yaptığım mesleklere baktığımız zaman sanki hepsi birbiri ile eşdeğer duruma geldi. İlk once tekstil sektörü ile başladım, erkek giyiminde, erkekleri giydirip defileler yaptırdım. Sonra Bodrum’ a gittim biraz dinleneyim diye, bu sefer gece klübü, cafe işlettim orada da defileler yaptım. Danışmanlıklar yaptım modellere ve şarkıcılara. Bu arada benim ismim yaratıcı bir kişi olarak çıktı beni öyle kabullendiler.

Fame Model Of Turkey nasıl doğdu?

Ben yapacağım işi önce rüyamda görürüm, markasını da görürüm. Fame diye bir şey takılmış aklıma, modellik yarışması yapmak geldi aklıma.

Yurtdışında böyle bir yarışma var mı ?

Yurtdışında yok . Ben buldum adını, gençlere destek olmak yeni bir kulvar açmak için. Tescil ettirdim ismi, bu arada bu işin içine bir de magazin koyalım dedik, Fame Magazin diye bir dergi koyduk.

Orada ne yapıyorsunuz?

Kaliteli magazin haberleri yapıyoruz. Bunları bir çatı altında birleştirme gereği doğdu, Fame Medya Grubunu kurduk.

İlk ne zaman oldu yarışma?

2021 de yaptık iyi bir otelde sonra 1 yıl dinlendik. Sonra eksiklerimizi görerek yeniden şekillendirdim yarışmayı şimdi 2023 de yani bu yıl yarı finallerimiz Mayıs ta en son 10 mayısa kadar uzattık son başvuruyu 21 Haziran da da Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde yarışmamızın galasını yapacağız ve bu yılın model, oyuncu adaylarını seçeceğiz. Arkamızda çok kuvvetli destekçi ve sponsorlarımız var. Doktor Ercan Köse ve İstanbul Doktorları Grubu ve Film, Yarışma yapımcısı Halit Eser’ i aldık ve 4 koldan gençlerimizin önünü açacak birlikteliklerimizi tamamladık ve yola çıktık.

Neler var ödüllerde?

Paradan daha önemli şeyler var. 1.2. ve 3. Seçilen modellerimize bir çok film ve defile projesinde destekleyip yer vereceğiz. Zaten jüri üyelerimiz içinde, modacılar, yapımcılar ve yönetmenler olduğu için derece alanlara orada da hemen teklifler gelmeye başlayacak. Biz de medya ve magazinlerle hem kendi mecramızda hem de diğer magazin, sosyal medya gibi mecralarda haberlerini yaptıracağız.

Hepimizin bildiği gibi ülkemizde düzenlenen bir model yarışması var ama ben de çok röportajlarını yaptım, katılanların, çok şaibeleri çıktı bu yarışmanın, sizin yarışmanızın farkı ne olacak ?

Genelde herkes kendi işini yapar ama madem bir marka yaratıyoruz, hedefimiz kalite ve güven olmalı ve kültür olmalı. İnsanların güvenini almak zorundayız. Biz gençlerin önünü açmayı bir meslek olarak görüyoruz, proje olarak görmüyoruz. Sizin duyduğunuz şaibeleri biz de duyduk ve üzücü hakikaten bunlar bu bizi nasıl etkiliyor, onlara da bizim tavsiyemiz böyle şeylerden uzak durup, daha güven vermeleri, tabii herkes kendi işinden sorumlu, ama bizim bu çıkan dedikodularla yakından uzaktan ilgimiz olamaz, ne şahsiyetimiz, ne kültürümüz, ne terbiyemiz buna uygun değil.

Peki şöhret olmanın şartları nedir ?

Şöhretin de sınıfları var, biz yaptığımız işe göre konuşalım. Ben oldum demekle olmaz, şöhreti taşımak zordur. Yetenek olması lazım, bunu eğitim alıp geliştirmeniz lazım, uzun yıllar bunu sürdürmemiz lazım. Evde oturup proje beklemekle olmaz, üretiyor olmanız lazım, büyük küçük projelerde kendinizi ispat etmeniz lazım, biraz da şansınız varsa o şöhret sizi yakalar.

Modellik kriterleri nedir ?

Ben doğrucu Davut umdur. Mesela yarışmaya katılıyor çocuklar, spor yapın vücudunuzu şişirin gelin diyorlarmış. Halterci yarışmasına mı katılacak bu çocuklar, modellikte bu şişme bir kriter olamaz, Avrupa da ki meslektaşlarına baksınlar. Vücudunda elbiseyi iyi taşıyor olman lazım, kadın olsun, erkek olsun. Erkekler de 1.83 ün altı boy olmaz.

Peki mesela Bahar Candan’ lar var, moda programlarından çıkan ünlüler var, Cicişler var biraz eskise de , şöhret ne olursa olsun gelsin mi, bir marka değeri olsun mu ?

Çok önemli bir konuya parmak bastınız. Şöhret hem o kadar basit değil, hem de o kadar basit olmamalı. Eski Yeşilçam artistlerine bakın, seyircilerin gönlüne taht kurmuş, geçmişten bahsederken, hep çok zahmetler çektiklerini anlatırlar ama yıllardır unutulmuyorlar. Ama şimdi mesela filmler çok büyük ekiplerle, oyuncu koçlarıyla çekiliyor, şartlar tamamen değişti.

Yarışmaya başvuran bir öğrenci mesela maddi bir yatırım yapmalı mı, şöhret yolunda?

Yetenek, üretim, çalışkan olmak ve eğitim.

İlişkiler önemli mi ?

Kısmen siz zaten yeteneğinizi, üretimi koyduğunuz zaman o ilişkiler kendiliğinden doğuyor, yapay ilişkilerle bir yere gitmez yeteneğiniz yoksa.

Hep konuşulur istediğim proje gelseydi veya diğerine gelen proje bana gelseydi, daha ünlü olurdum bu da önemli değil mi şöhrete giden yolda?

Evet ama işinize büyük, küçük demeden gereken özeni gösterdiğinizde, mutlaka istediğiniz projede size gelecektir, mutlaka birileri görüp, o yeteneği görecektir.

Geçmişe dönük hatırladığınız, başarı olarak göreceğiniz bu gün düşünüp de iyi ki yapmışım bu işi dediğiniz ne var ?

Yaklaşık 40 tane ünlü sanatçı ile çalışmışım geriye dönüp baktığımda, isim vermeyeceğim. Sanatçı, oyuncu, model oyuncu en zirvedekilerden konuşayım, onlar kendilerini biliyor. Nişantaşı’nda 95 yılında çok şık bir club yapıyoruz, dediler ki Bursa da bir sanatçı var çok iyi getirseniz, çok iyi iş yaparsınız. Gittik hakikaten, müthiş birisi, müthiş bir şovmen ama orada çalışıyor, nasıl ikna edeceğiz falan neyse ettik, İstanbul’ a getirdik, mekanımıza bir ışık doğdu.

Yılmaz Morgül geldi aklıma?

Yılmaz dan daha iyi değil o. Bizden sonra Etiler piyasasında aldı yürüdü. sahne sanatçısı şovmen, erkek, Türkiye de ve Avrupa da çok yerde çıkıyor, yazın da Bodrum da sahne alıyor.

Sizinle hala görüşüyor mu, hani sonradan unutuluyor ya bazen beraber yürüdüklerin ?

Yok o öyle birisi değil, hala görüşüyoruz.

Elinden tutmasaydım dediğiniz biri var mı ?

Yok pek yanılmam, çok ince eler sık dokurum. Elinden tuttuğum net 15 kişi sanatçı ve model hala zirvede.

O yüzden mi bu yarışmaya çok güveniyorsunuz?

E tabii ekibime de güveniyorum. Tiyo Yapım ve İstanbul Doktorları Grubu.

Başvurular nasıl , nasıl ilgi gördünüz ?

Ben ajanslardan yarışmacı almıyorum, İnstagram dan duyuyoruz ve sitemizden başvuru alıyorum.

Profesyonel model katılabilir mi ?

Tabii ki ayırmıyorum ama yeni yüz ve yeteneklere öncelik vermek istiyoruz. Mesela geçen sene derece alan yarışmacılarımız, İstanbul Fashion Show’larda çıkıyor, 1. cimiz bir youtube programında çıkıyor, teklif almış, bir projede yer verildi.’ Ve bu yıl projelerimiz arasında bir sinema filmi var, konusu modellerle ilgili olacak.