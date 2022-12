İran da o kadar güzel kız ve erkekler var ki, moda dünyası başka modellerle çalışmaz !

Önce sizi tanıyalım ne iş yapıyorsunuz, kaç yaşındasınız, nerelisiniz?

İran da yaşıyorum 34 yaşındayım, 1 yıl kadar İstanbul ‘da da yaşadım, geçen yıl geldim ama sonra yine İran’ a döndüm, orada hem modellik hem de dizaynırlık yapıyorum, kendi markam var,kısa bir dönem de şarkıcılık da yaptım. Bir de 20 li yaşlarımda vücut güzellik yarışmaları 3. lüğüm var.

Mahsa Ameni ile başlayan, başını kadınların çektiği, değişim rüzgarları hakkında ne düşünüyor, o olaylar bütün dünyadan destek gördü bu özgürlük hareketi, kendisi İran’ lı bir erkek olarak neler düşünüyor?

Ben siyasi konuşamam şu an burada, konuşmak istemiyorum ama her İran’ lı gibi, ülkeme özgürlük, değer ve beraberlik, birlik istiyorum. Benden hem yaşça büyük hem kariyer olarak büyük insanlar var, onlar konuşmuyor ama her insan özgürlük ister, ben de ülkemi seviyorum. Ayrıca İran’ da çok güzel kızlar ve erkekler var, model olarak da, onlar gözükmüyor, dünyaca ünlü markalar onları görse, kapışırlar. Ama kimse bizi görmüyor. Ülkemizde yasak gibiyiz…

İran’ da kadınlara ne gibi haklar tanınıyor?

Ben kendi çalıştığım moda sektöründen baksam, hiçbir hakları yok.

Ne yapıyorlar peki?

Ayak modeli oluyorlar mesela, kadın şarkıcı yok, sesi haram.

Benim gibi gazeteci kadın var mı ?

Tabii ki var ama gündem konulara değinirse, hak, özgürlük, hapise girer, öyle konuşanlar hapiste, magazin falan olur. Siyasetten çıksak olmaz mı, çünkü adresimiz belli, adımız belli.

Olmaz. İran’ da erkekler ne kadar özgür, ne gibi hakları var?

Çok daha özgür, mesela içki dışarıda yasak ama evlerde var, evinde içebilirsin, benim kıyafet ile de problemim yok ben İran’ da da böyle avantgarde giyiniyorum, kadınlarda, kıyafetler sorun. İnsta da mesela kadınlar saçları açık resim koyuyor ama aynı saçla sokağa çıkamıyor.

İran erkekleri böyle senin gibi bakımlı mı ?

Hepsi kas çalışıyor, bakımlı, Maserati lere biniyorlar, partilere gidiyorlar. Discolar, barlar, club lar siz de var, biz de evler o şekilde. Nasıl siz de Şile, Ağva var biz de de o uzaklıkta villalar var, oralarda mesela partiler oluyor. Gelenlerden giriş parası alıyor ev sahipleri. Benim yaşadığım yer Tahran’ da modern bir mahalle, Nişantaşı gibi, burada herkes modern, baş örtüsüz.

Mesela kız arkadaşını alıp yemeğe gidebiliyor musun ?

Evet. Kimsenin ilişkilerle işi yok.

Mollalar üstsüz erkeklere bir şey diyor mu ?

Billboard da göğüsleri erkeklerin çıplak gözükmeyecek.

Kadın erkek okullarda ayrı mı ?

Evet ayrı.

Peki kadınları, erkeği ayartıcı şeytani bir varlık olarak görüyor musun ?

Hayır görmüyorum.

Mesela kız arkadaşı ile normal bir arkadaş ama flört değil gidip kahve içiyor musun ?

Benim çevrem çok geniş ama öyle el teması kurmuyoruz, sözle birbirimizle selamlaşıyoruz. İslam kültüründe kadın, erkek mesafeli olur.

Peki şimdi kendi moda mağazan var, İran da billboardlarda resimlerin var, tanınmış bir modelsin , zorlukları neydi işinin ?

Ben moda işine girdiğimde erkek model yoktu, 14 yaşımdan beri hem çalıştım hem okudum.

Modellik ajansı var mı ?

Yok yasak, fotografçılara gidip resim çektirerek yapıyoruz.

Peki kolay satıyor musun ürünlerini İran da ?

Michelle Morone aldı kıyafet benden, çok yabancı alıyor ama İran erkekleri özellikle orta yaş kıyafetlerine özen göstermiyor, giyinip çıkıyor.

4 eşli var mı çevrende ?

Yok benim çevremde.

Billboardlardan çok para kazanıyor musun ?

Evet. Ama 13 yaşımdan beri bedenime çalıştım sadece yüzümü göstermek istemiyorum artık vücudumu da gösterebilirim. Tam da Türkiye de ve dünyada olduğu gibi olması gerektiği gibi vücudum da yüzüm kadar güzel. Tıpkı diğer genç kız ve erkekler gibi….