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İmamoğlu'nun ''siyasi yasak'' davası ertelendi

İmamoğlu'nun ''siyasi yasak'' davası ertelendi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle yargılandığı davada karar çıkmadı. Davanın bir sonraki duruşması 31 Mayıs'ta yapılacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, 29 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen bir ihaleyle ilgili İçişleri Bakanlığı inceleme başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin hazırladığı rapor, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

İddianamede kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edildi. Hazırlanan iddianamede ise İmamoğlu dahil 7 isim hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

Davanın bugünkü duruşmasında karar çıkmadı. Bir sonraki duruşma 31 Mayıs'ta yapılacak.

 

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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