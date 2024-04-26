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Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisine soruşturma başlatıldı

Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisine soruşturma başlatıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Karaman'da bir ilkokulda 23 Nisan kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte ''kara para'' suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat'ın taklit edildiği gösteriye ilişkin soruşturma başlattı.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesindeki Adiller Şehit Öğretmen Ali Yıldız İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Törendeki gösteride bir kız öğrenci, "kara para" suçundan tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat'ın "Enercii" adlı şarkısını söyledi.

Polis yeleği giyen iki erkek öğrenci, şarkıyı tamamlayan kızı kollarından tutup gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ, MEB SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sosyal medyada paylaşılan gösteriye ait görüntüler, tepki topladı.

MEB, gösteriye ilişkin müfettiş görevlendirip, okul yönetimi ve gösteriden sorumlu öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.

DHA

Etiketler 23 nisan dilan polat gösteri okul
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