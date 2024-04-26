Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisine soruşturma başlatıldı

Esra Erol'da skandal: ''Kaçırıldı'' dediği kızını 100 bin TL'ye satmış

Mide bulandıran baskın: 4 milyon TL'lik sahte gıda ele geçirildi

Bir kadın yolcu, kapısı açık otobüsten aşağı düştü

Bir dizi daha erken finalle ekranlara veda ediyor...