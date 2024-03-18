Ramazanda tatlı krizlerine son

Herkese hayırlı ramazanlar, uzun süren açlık saatleri kan şekerimizin dengede kalmasını engelliyor. Orucu açtığımız ilk an hatta açmadan markete gidip gördüğümüz, canımızın çektiği bütün malzemeleri alıyoruz. Orucumuzu açtığımız ilk an su mu içsek, yemek mi yesek yoksa abur cubur mu yesek bilemeden midemizi dolduruyoruz. Sonrası kaçınılmaz son mide krampları, hazımsızlık sorunları, kabızlık problemleri ve daha fazlası. Bu noktada yapmamız gereken önce gözümüzü doyurmak sonrasında yavaş yavaş ortalama 20 dakikada çok çiğneyerek, küçük porsiyonlarda tüketmeye özen göstermeliyiz.

Ramazanda metabolizmamız yavaşlar, dengesiz beslenme de üzerine eklendiğinde yağlanma yani kilo alma hızımız artar. Sürekli yemek düşünmek, markete gidip tatlıları incelemek beynimize sinyal verir. Pankreastan salgılanan insülin hormonu seviyesi artar ve tüketemeyince ya da fazla tüketince hormonal dengesizlikler ortaya çıkmaya başlar.

İşte 8 küçük adım ile tatlı krizlerini engelleyin

İftar tabaklarımızı küçük porsiyonlar tutalım, fazla çiğneyelim ve yavaş yavaş tüketelim. Karbonhidrat tüketimini sıfırlamamalı fakat içerik yönünden dikkat etmeliyiz. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı veya kepekli tüketebiliriz. Magnezyumdan zengin besinler tüketmeye özen göstermeliyiz; yeşil yapraklı sebzeler, ceviz, badem, bitter çikolata, muz, süt ürünleri, avokado. İftardan sonra uzanmak yerine 20 dakikalık kısa bir yürüyüş, metabolizmanızı hızlandırarak normal yakacağınız kalorinin 3 katını yakmayı sağlar. Kilo başına 0.30 ml su tüketmelisiniz. Suların içine kalem tarçın i karanfil, maydanoz veya dilim yeşil elma atabilirsiniz. İftar menümüz ağırlıklı proteinden yüksek beyaz veya kırmızı et olabilir fakat pişirme yöntemi de oldukça önemlidir. Kavurma, kızartma olmamalı. Buharda veya fırında tercih etmeliyiz İftar, ara öğün ve sahur tüketin mümkünse 2 ara öğün tüketebiliriz. Tatlı krizleri için mutlaka kuru meyve yanında süt ürünleri veya yağlı tohum tüketebiliriz. Canınız çok tatlı çekiyorsa hurma ile yapılan sağlıklı atıştırmalıklar tüketebilirsiniz. aşağıda verdiğim tarifi gün aşırı yapıp 3 top tüketmek hem tatlı ihtiyacınızı bastıracak hem de kan şekerinizin hızlı artırmayacak

Yulaflı toplar

1 muz

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 yemek kaşığı kakao

Yarım bardak çekilmiş yulaf

1 paket bitter çikolata

Yapılışı: muzu ezelim malzemeleri ekleyelim üzerine bitter çikolata eritip ekleyelim