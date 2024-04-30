Diyetisyen Fatma Özdemir: Alkali beslenmeyle toksinlere elveda

Vücutta pH dengesinin korunmasını amaçlayan alkali beslenme, kışın organlarda biriken tüm toksinlerden arındırarak, bahara ve yaza sağlıklı bir başlangıç yapmanızı sağlıyor.

Alkali beslenme, pH seviyesi dengesinin ve sağlığın bozulmasına yol açabilen kırmızı et gibi asitli gıdalar yerine alkali yönden zengin besinlerin tüketilmesini destekleyen beslenme biçimidir. Son zamanlarda çok sık konuşulan alkali beslenme hakkında AKŞAM’A konuşan Diyetisyen Fatma Özdemir "Bütün besinlerin PH değeri var. Bu değer 0-14 arasındadır. 0-7 arası asit, 7 nötr, 7-14 arası alkali değerdir. Alkali diyet antioksidan dediğimiz vücudumuzdaki serbest radikalleri yani zararlı unsurları hücrelerimizden temizlemek amacıyla yapılan diyettir" diyerek şu bilgileri verdi:

MOR VE KIRMIZI BESİNLER

"Antioksidan açıdan zengin mor-kırmızı meyve ve sebzeler, yeşil yapraklı sebzeler, kuru meyveler, işlenmemiş yağlı tohumlar, probiyotik besinler, az yağlı süt ve süt ürünleri, sarımsak, soğan, zeytinyağı, himalaya tuzu, kinoa ve keten tohumu gibi lifli gıdalar PH değeri yüksek besinlerdir. Protein kaynağı olarak badem, kestane, mısır, soya proteini kullanılır. Kırmızı et, kümes hayvanları yumurta, yağlı süt ürünleri, balık, işlenmiş et ürünleri (salam, sosis gibi), beyaz un, hazır gıdalar, gazlı içecekler, pirinç vb. buğday gibi tahıllar, kahve-çay, şeker, alkol, kakao, reçel, ketçap, mayonez ve tuz alımına dikkat etmek gerekir. Bunlar asit oranı yüksek besinlerdir."

4-8 HAFTA YETERLİ

"Alkali diyette çok fazla besin kısıtlaması olduğundan faydalı yağ asitleri, vitamin ve mineral eksikliği yaratabilir. Diyet kişiye özeldir. Spesifik hastalıklar, gebelik, emzirme gibi durumlarda diyetisyen eşliğinde yapılmadır. Kaliteli protein almamak ise kas kaybına neden olacağı için önerimiz 4-8 hafta kür şeklindedir."

BAZİK SUYLA BAŞLANGIÇ YAPIN

"Alkali su diğer adıyla bazik sular mineral açısından zengindir. Kalsiyum, silika, potasyum, magnezyum, bikarbonat içerir. Alkali sular PH değeri 7,5 - 8,5 arasındadır. Alkali su sabah aç karnına içilebilir veya gece yatmadan tüketilebilir. Metabolizmayı hızlandırmak ve toksin atmak için faydalıdır. İçme suyunun içine 1 dilim limon, 1 çay kaşığı İngiliz tuzu, 2 dilim yeşil elma, 1 tatlı kaşığı chia tohumu ile suyu alkali yapabilirsiniz.

KANSERE KARŞI KORUYUCU

"Çok fazla antioksidan besinler osteoartirit ve kansere karşı koruyucudur. Asıl amacı ise vücuttaki iltihabı azaltır. Düşük yağ ve kalori kısıtlamasıyla kalp hastalıklarına karşı korur, zayıflamaya da destek olur. Alkali beslenmenin C, E, A vitamini ve lif oranı yüksektir. Bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde etkiler. Kabızlık, ishal ve hazımsızlığa karşı pozitif yönde etki eder. Hücre yaşlanmasını yavaşlatır."