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Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Tavuğa ihracat yasağı geliyor

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Tavuğa ihracat yasağı geliyor
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Beyaz ette peş peşe artan fiyatlar gündemi meşgul ederken, Ticaret Bakanlığı bu duruma müdahale etmek için harekete geçti.

Ticaret Bakanlığı'nın beyaz et fiyatlarını düşürmek için çalışma başlattı. Fahiş fiyatla mücadele için beyaz ete ihracat yasağı getirilecek.

CNN Türk İstanbul haber müdürü Nihat Uludağ, bakanlığın çalışmasını anlattı. Uludağ, fahiş fiyat denetçilerinin "Kırmızı etteki fiyat artışının beyaz eti de etkiledi" değerlendirmesini aktardı. Uludağ, Ticaret Bakanlığı'nın çalışmasının detayını anlatarak yasak geleceğini söyledi.

KIRMIZI ET İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR DA VAR

Kırmızı et fiyatları ile ilgili Bakanlığın açıklamada bulunduğunu belirten Uludağ "Kırmızı etle ilgili de çalışmalar var. Önümüzdeki günlerde Kurban Bayramı var. Piyasaya et sürümü daha da artacak. Kırmızı etin fiyatlarının da düşecek" dedi.

Etiketler tavuk ihracat yasak
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