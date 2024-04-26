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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, ilk nikahını kıydı

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, ilk nikahını kıydı
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan göreve gelmesinin ardından ilk nikâhını CHP Konyaaltı Gençlik Kolları İlçe Başkanı İsmail Koçak ve Aslıhan Karadağ çiftine kıydı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan belediye başkanı seçilmesinin ardından ilk nikâhını CHP Konyaaltı Gençlik Kolları İlçe Başkanı İsmail Koçak ve Aslıhan Karadağ çiftine kıydı. Başkan Kotan, gençlere bir ömür boyu mutluluklar diledi. HayatPark’ta gerçekleşen nikâh törenine Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, ilçe yönetimi ile CHP Gençlik Kolları yönetimi katıldı. 

BİR ÖMÜR MUTLU OLUN

Nikâh töreninde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “İlk nikâhımı CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanımız İsmail Koçak’a kıymak benim için bir onurdur. Bir ömür boyu mutlu olacağınıza inanıyorum. Aranızda sevgi ve saygı hiç eksik olmasın. Sağlık ve mutluluk diliyorum’’ dedi. 

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI 

Genç çifti kutlayan Konyaaltı CHP İlçe Başkanı Demet Gündüz de, “Çok duygusal bir an yaşıyorum. Öncelikle böyle kıymetli evlatlar yetiştirdiği için annelere ve babalara teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Bir ömür boyu elleriniz ve kalpleriniz hiç ayrılmasın. Mutluluklar diliyorum” diye konuştu. 

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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