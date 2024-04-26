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Ankara’da teleferik sistemi süresiz olarak kapatıldı

Ankara’da teleferik sistemi süresiz olarak kapatıldı
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Ankara'da, Yenimahalle ile Şentepe arasında yolcu taşımacılığı hizmeti veren teleferik sistemi, Mimarlar Odası'nın 2013 yılında açtığı dava sonucunda kalıcı olarak durduruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) bağlı kuruluşu EGO Genel Müdürlüğü, Yenimahalle-Şentepe arasında toplu taşıma hizmeti sunan teleferik sisteminin Mimarlar Odası’nın 2013’te açtığı dava sonucunda süresiz olarak kapatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Mimarlar Odası tarafından 2013’te Ankara Büyükşehir Belediyesine açılan dava sonuçlanmış olup mahkemenin ‘imar planının iptaline’ karar vermesi sebebiyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmemiz süresiz olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ulaşım hizmetimiz, aynı güzergahta 271 numaralı hatta konulacak ek otobüs seferleri ile sürdürülecektir.”

Etiketler dava süresiz teleferik
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