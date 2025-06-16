Savaş piyasaları vurdu: Dolar ve Euro uçuyor, altın yeni bir rekora koşuyor...

İsrail ile İran arasındaki savaş büyürken ortadoğuda peş peşe düşen füzeler piyasaları da vurdu. Başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısındaki adım adım yükselişi devam ederken, altın ve gümüş yeni bir rekora koşuyor...

Ortadoğuda İsrail’in İran’ın nükleer tesisleri ve füze altyapısına yönelik gerçekleştirdiği kapsamlı hava saldırıları ile başlayan İran'ın İsrail'e misilleme saldırılarıyla devam eden savaş piyasaları sarstı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı politika faiz kararını vereceği haftaya ortadoğudaki savaşın gölgesinde başlayan piyasalar başdöndürüyor.

Ortadoğu’daki savaş, ABD-Çin arasındaki gümrük vergisi görüşmelerinden gelen olumlu sinyallerle toparlanma eğilimine giren piyasaları bir daha vurmuş oldu.

Geçen hafta yükselişe geçen ve özellikle İsrail'in İran'a saldırılarının ardından fiyatları ciddi şekilde artan altın, yeni haftaya da yükselişle başladı.

Jeopolitik gelişmeler ve enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte güvenli limanlara olan talep artarken dövizin TL karşısındaki zirvedeki seyri de devam ediyor.

Piyasalarda İsrail ve İran arasındaki savaşın ne kadar daha süreceğine yönelik belirsizliklerin yarattığı endişe de devam ediyor.

İşte 16 Haziran Pazartesi günü saat 12:30 itibariyle son durum:

Güne 39,46 TL'den başlayan Dolar : 39,41 TL

45,56 TL'den başlayan Euro : 45,68 TL

53,48 TL'den başlayan Sterlin : 53,57 TL

Cuma günü doların satış fiyatı 39,43 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 45,53 TL olmuştu.

Güne 3 bin 430 Dolar'dan başlayan Ons altın : 3.418 Dolar

4 bin 353 TL'den başlayan Gram altın : 4.332 TL

7 bin 175 TL'den başlayan Çeyrek altın : 7.137 TL

14 bin 350 TL'den başlayan Yarım altın : 14.274 TL

29 bin 500 TL'den başlayan Cumhuriyet altını : 29.500 TL

46,03 TL'den başlayan Gümüş : 46,17 TL

106 bin 284 Dolar'dan başlayan Bitcoin : 107.032 Dolar

2 bin 574 Dolar'dan başlayan Ethereum : 2.626 Dolar

74,05 Dolar'dan başlayan Brent petrol: 72,95 Dolar