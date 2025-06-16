  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Piyasalar altüst oldu! Dolar ve Euro yükselişte, altın yeni bir rekora koşuyor!

Savaş piyasaları vurdu: Dolar ve Euro uçuyor, altın yeni bir rekora koşuyor...

Savaş piyasaları vurdu: Dolar ve Euro uçuyor, altın yeni bir rekora koşuyor...
Güncelleme:

İsrail ile İran arasındaki savaş büyürken ortadoğuda peş peşe düşen füzeler piyasaları da vurdu. Başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısındaki adım adım yükselişi devam ederken, altın ve gümüş yeni bir rekora koşuyor...

Ortadoğuda İsrail’in İran’ın nükleer tesisleri ve füze altyapısına yönelik gerçekleştirdiği kapsamlı hava saldırıları ile başlayan İran'ın İsrail'e misilleme saldırılarıyla devam eden savaş piyasaları sarstı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı politika faiz kararını vereceği haftaya ortadoğudaki savaşın gölgesinde başlayan piyasalar başdöndürüyor.

Ortadoğu’daki savaş, ABD-Çin arasındaki gümrük vergisi görüşmelerinden gelen olumlu sinyallerle toparlanma eğilimine giren piyasaları bir daha vurmuş oldu.

Geçen hafta yükselişe geçen ve özellikle İsrail'in İran'a saldırılarının ardından fiyatları ciddi şekilde artan altın, yeni haftaya da yükselişle başladı.

Jeopolitik gelişmeler ve enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte güvenli limanlara olan talep artarken dövizin TL karşısındaki zirvedeki seyri de devam ediyor.

Piyasalarda İsrail ve İran arasındaki savaşın ne kadar daha süreceğine yönelik belirsizliklerin yarattığı endişe de devam ediyor.

İşte 16 Haziran Pazartesi günü saat 12:30 itibariyle son durum:

Güne 39,46 TL'den başlayan Dolar : 39,41 TL
45,56 TL'den başlayan Euro : 45,68 TL
53,48 TL'den başlayan Sterlin : 53,57 TL

Cuma günü doların satış fiyatı 39,43 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 45,53 TL olmuştu.

Güne 3 bin 430 Dolar'dan başlayan Ons altın : 3.418 Dolar
4 bin 353 TL'den başlayan Gram altın : 4.332 TL
7 bin 175 TL'den başlayan Çeyrek altın : 7.137 TL
14 bin 350 TL'den başlayan Yarım altın : 14.274 TL
29 bin 500 TL'den başlayan Cumhuriyet altını : 29.500 TL

46,03 TL'den başlayan Gümüş : 46,17 TL

106 bin 284 Dolar'dan başlayan Bitcoin : 107.032 Dolar
2 bin 574 Dolar'dan başlayan Ethereum : 2.626 Dolar

74,05 Dolar'dan başlayan Brent petrol: 72,95 Dolar

TCMB'nin Dolar, enflasyon ve faiz tahminleri belli olduTCMB'nin Dolar, enflasyon ve faiz tahminleri belli olduEkonomi

 

 

text-ad
Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç TL Euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın fiyatı gram altın fiyatı cumhuriyet altını altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı güncel altın fiyatları gümüş gümüş fiyatı kripto para bitcoin Ethereum bitcoin fiyatı BTC fiyatı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'daki polis vahşetinin kan donduran ayrıntıları ortaya çıktı İstanbul'daki polis vahşetinin kan donduran ayrıntıları ortaya çıktı İzmir'deki fabrika yangının hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı İzmir'deki fabrika yangının hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda tarihi fark FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda tarihi fark İstanbul'da Bakanlığın koruması altındaki 5 kız çocuğu aynı anda intihara kalkıştı! İstanbul'da Bakanlığın koruması altındaki 5 kız çocuğu aynı anda intihara kalkıştı! Depoları doldurun! Akaryakıt fiyatlarına yine yeniden dev gibi bir zam geliyor! Depoları doldurun! Akaryakıt fiyatlarına yine yeniden dev gibi bir zam geliyor! Ayı saldırısına uğrayan engelli genç hayatını kaybetti Ayı saldırısına uğrayan engelli genç hayatını kaybetti ''MOSSAD ajanları Türkiye yolunda'' iddiası olay oldu! ''MOSSAD ajanları Türkiye yolunda'' iddiası olay oldu! Tarihin en çok izlenen dizisinin final sezonundan son fragman! Tarihin en çok izlenen dizisinin final sezonundan son fragman! Türkiye'nin çeyrek asırlık bir devi daha konkordato ilan etti Türkiye'nin çeyrek asırlık bir devi daha konkordato ilan etti Salda Gölü'ne giren baba ve oğul boğuldu, kızı vatandaşlar kurtardı Salda Gölü'ne giren baba ve oğul boğuldu, kızı vatandaşlar kurtardı
Gazeteci Şule Aydın hakkındaki skandal iddia sonrası küfrü bastı! Gazeteci Şule Aydın hakkındaki skandal iddia sonrası küfrü bastı! İmamoğlu'ndan siyasi yasak istendiği davada tarihi savunma İmamoğlu'ndan siyasi yasak istendiği davada tarihi savunma İran-İsrail savaşı 4'üncü gününde: İran'ın İsrail'e misillemesi çok ağır oldu! İran-İsrail savaşı 4'üncü gününde: İran'ın İsrail'e misillemesi çok ağır oldu! İlkokul ve ortaokula annesinin sırtında gitmişti... Engelli Tuana başardı! İlkokul ve ortaokula annesinin sırtında gitmişti... Engelli Tuana başardı! Yayla yolunda feci kaza: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı Yayla yolunda feci kaza: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı Bikinili protestocu Melisa Aydınalp bir kez daha gözaltında! Bikinili protestocu Melisa Aydınalp bir kez daha gözaltında! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Çok sayıda ilimizde yağış bekleniyor! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Çok sayıda ilimizde yağış bekleniyor! 2 gence sopayla işkence eden şüphelinin ilk vukuatı değilmiş! Şoke eden görüntüler 2 gence sopayla işkence eden şüphelinin ilk vukuatı değilmiş! Şoke eden görüntüler İran'da kilometrelerce uzunluğundaki savaştan kaçış kuyruğu kamerada! İran'da kilometrelerce uzunluğundaki savaştan kaçış kuyruğu kamerada!