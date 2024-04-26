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Müge Anlı'da ilginç anlar: Konuk Erdoğan'a kızdı, Müge Anlı müdahale etti

Müge Anlı'da ilginç anlar: Konuk Erdoğan'a kızdı, Müge Anlı müdahale etti
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programına katılan ve eşinin kendisini Suriyeli bir kadınla aldattığını iddia eden bir kadın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'a "Baştan beri oyumu sana verdim. Getirdin Suriyelileri, yuvamızı yıksınlar, diye mi verdim" deyince Müge Anlı'dan müdahale geldi.

Müge Anlı’nın son programında ilginç anlar yaşandı. Kocasını aramak isteyen S. isimli bir kadın ATV’de yayınlanan Müge Anlı'nın programına katıldı.

50 yıllık eşinin Suriyeli bir kadınla kaçtığını ileri süren kadın, kocasının kendisine 2 inek alarak köyde kalmasını istediğini söyledi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programına katılan ve eşinin kendisini Suriyeli bir kadınla aldattığını iddia eden bir kadın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'a

Suriyeliler ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen kadın şunları söyledi:

"Affına sığınarak Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Elini ayağını öptüğüm Tayyip Erdoğan... Baştan beri oyumu sana verdim. Getirdin Suriyelileri, yuvamızı yıksınlar, diye mi verdim?"

Müge Anlı ise S.'e “Tayyip Erdoğan’ın burada suçu yok. Suriyelileri senin kocan kaçsın, diye de getirmedi değil mi?” cevabını verdi.

 

Etiketler müge anlı canlı yayın Suriyeli suriyeli kadın
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