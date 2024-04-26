Galatasaray Süper Lig tarihinin rekorunu kırdı

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 yendi. Galatasaray bu galibiyet ile 93 puanla Fenerbahçe'ye ait olan 'ligde en çok puan toplayan takım' rekorunu da egale etti.

Galatasaray, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye yükseltti. İLK TAKIM OLDU Galatasaray, Süper Lig tarihinde üst üste 15 galibiyet alan ilk takım oldu. FENERBAHÇE'NİN REKORU EGALE Galatasaray, 93 puanla Fenerbahçe'ye ait olan 'ligde en çok puan toplayan takım' rekorunu egale etti.