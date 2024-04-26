Japonya'dan Türkiye'ye 60 milyar yen finansman desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakan Özhaseki'nin Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinin imarı ile ilgili Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) Başkanı Dr. Tanaka Akihiko ile 60 milyar Japon yeni değerinde finansman sağlanmasına yönelik mutabakata vardığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, JICA Başkanı Tanaka Akihiko ve beraberinde heyetle bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin bıraktığı ağır hasar ve şehirlerin altyapısının güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Görüşme kapsamında, afet bölgesinin yeniden imarı ve ihyası için Bakanlık ve İller Bankası (İLBANK) tarafından gerçekleştirilen çalışmalara JICA tarafından 60 milyar Japon yeni değerinde finansman sağlanmasına yönelik mutabakat sağlandı.

'GECE GÜNDÜZ DEMEDEN KOŞTURUYORUZ'

Bakan Özhaseki, deprem bölgesi ile ilgili bilgiler vererek depremin yarattığı hasarın büyüklüğüne dikkati çekti. Özhaseki, "Bir sene kadar önce yaşamış olduğumuz büyük afet, bizim için belki Anadolu medeniyetimizde karşımıza çıkabilecek en büyük felaket. Bir seneden fazladır o bölgede büyük bir faaliyet içerisindeyiz. Şu anda 400 bin civarında kalıcı konutun inşaatına ya başladık ya da bitmek üzere. İş yerleri için de aynı şekilde söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız, bizim teknik şartlarımıza uyarak kendi yapmak isterse maddi olarak destekliyoruz. Evlerimizin de eş zamanlı olarak altyapılarının bitmiş olması gerekiyor. Bunun için de büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Çok hızlı hareket ediyoruz. Bizim kadar hızlı hareket eden, bu işlerin altından kalkabilecek dünyada başka bir ülke var mı bilmiyorum. Biz kendimize bir hedef koyduk. Bu hedef doğrultusunda da gece gündüz demeden koşturuyoruz. İnşallah inşa faaliyetlerimizi önümüzdeki sene içerisinde bitirip hak sahiplerine konutlarımızın tamamını teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ankara'ya gelmeden önce Gaziantep ve Kahramanmaraş'ı ziyaret ettiğini belirten Akihiko, şehirlerin yeniden inşası için yürütülen çalışmaların etkileyici olduğunu söyledi. 2011 yılında Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin neden olduğu tsunamiyi hatırlatarak, jeolojik olarak iki ülkenin kaderinin benzer olduğunu kaydeden Akihiko, "Sizlerin deprem sonrası konteyner şehirlerle, kalıcı konutlarla göstermiş olduğunuz çalışmalardaki ilerleme, bizim 2011 yılındaki Japonya depremi sonrası çalışmalarımızdan çok daha hızlı görünüyor. Sizlerin afetle mücadele ve yeniden inşa çalışmalarına destekleriniz takdire şayan. Bunlara sahada da şahit olduk. Bugün 60 milyar Japon yeni değerinde finansman paketi anlaşması imzalayacağız. Anlaşmanın amacı ise afetten etkilenen illerin yeniden inşasında kullanılmak üzere aktarılacak fonları sağlamak. Bakanlığınız ve İLBANK ile gerçekleştireceğimiz bu çalışma ile fonun gerekli altyapı ve sosyal hizmetler alanındaki aktarımlarını biliyoruz. Bu paketi aktive etmek için bizler de heyecanla bekliyoruz" dedi.

DHA