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Kilis'te aile katliamı: Suriyeli aileyi, çoluk çocuk katlettiler

Kilist'te Suriye uyruklu baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde anne ve çocukların boğularak öldürüldüğü belirlenirken, baba ise ağzı bağlı şekilde ipte asılı bulundu.

Kaynak: DHA
Kilis'te aile katliamı: Suriyeli aileyi, çoluk çocuk katlettiler - Resim: 1
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Kilis'te aile katliamı: Suriyeli aileyi, çoluk çocuk katlettiler - Resim: 2

Olay, gece geç saatlerde Nedimökmen Mahallesi'nde meydana geldi.

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Kilis'te aile katliamı: Suriyeli aileyi, çoluk çocuk katlettiler - Resim: 3

İnşaatlarda işçi olarak çalıştığı öğrenilen Suriye uyruklu Yüsuf K. ile eşi ve 3 çocuğundan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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Kilis'te aile katliamı: Suriyeli aileyi, çoluk çocuk katlettiler - Resim: 4

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri belirtilen adrese gitti. Kapıyı açan olmayınca ağır kokunun da yayıldığı eve giren ekipler, korkunç manzara ile karşılaştı.

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