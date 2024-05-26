Yeni haftada hava nasıl olacak ?

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yeni haftada hava sıcaklıkları düşecek. Pek çok ilimiz için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyi ile Sakarya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu , Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Mersin'in kuzeyi ile Adana'da yerel kuvvetli, İzmir çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklıkları düşüyor, kuvvetli yağışlar geliyor

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu , Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Mersin'in kuzeyi ile Adana'da yerel kuvvetli, İzmir çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

27 Mayıs, 2 Haziran tarihleri arası hava tahmin haritaları

27 Mayıs Pazartesi hava tahmin haritaları

28 Mayıs Salı hava tahmin haritaları

29 Mayıs Çarşamba tahmin haritaları

30 Mayıs Perşembe hava tahmin haritaları

31 Mayıs Cuma hava tahmin haritaları