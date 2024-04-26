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Borsa İstanbul'da tarihi zirve

Borsa İstanbul'da tarihi zirve
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9.956 puanla rekor seviyeye yükseldi.

BIST 100 endeksi 9.956 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan verilerden alınan sinyallerin ülkede enflasyonla mücadelenin beklenenden uzun sürebileceğine işaret etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000-10.100 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA

Etiketler borsa istanbul zirve BIST 100 endeks
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