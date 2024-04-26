TOKİ 33 ilde yüzlerce arsayı satışa çıkarıyor: Yüzde 25 peşinat, 48 ay vade

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 33 ilde 391 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 33 ildeki 391 muhtelif arsayı satışa sunuyor.

Buna göre Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muş, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Uşak ve Yalova’da bulunan 391 arsa, açık artırma yöntemiyle satılacak.

Açık artırma, 8 Mayıs 2024 Çarşamba ve 9 Mayıs 2024 Perşembe günleri 10:30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde yapılacak.

Oturumlar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Holiday Inn Otel ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

KDV’den muaf yüzde 25 peşinat 48 ay vade

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi ve turizm tesis alanı alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye “toki.gov.tr” ile “emlakmuzayede.com.tr” internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Katılım teminatı ne kadar?

Arsa ihalelerine katılım için gerekli teminat miktarları ise şöyle:

-Muhammen bedeli 0-500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 15.000-TL,



-Muhammen bedeli 500.001 – 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 75.000-TL,

-Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 350.000-TL,

-Muhammen bedeli 10.000.001 – 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 750.000-TL,

-Muhammen bedeli 25.000.001 – 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 1.500.000-TL,

-Muhammen bedeli 50.000.001 TL’ den fazla olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL.



Hangi ilde kaç arsa satılacak?



