Kemer sıkma sırası kamuda... Bakan Şimşek tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf çalışmasını nihai noktaya getirdiklerini, tasarruf ve harcama kontrolünü yılın ikinci yarısında güçlü şekilde devreye alacaklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, kamuda tasarruf çalışmasında sona gelindiğini belirterek yılın ikinci yarısını işaret etti.

Capital, Ekonomist, Start Up ve Ceo Life dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen, ana sponsorluğunu Uber’in yaptığı; iş ve ekonomi dünyasının önemli aktörlerini buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin 13’üncüsü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de katılımıyla Sakarya’nın Sapanca ilçesinde başladı.

Şimşek, Sapanca'da düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, küresel ekonomik görünümde Türkiye lehine daha olumlu bir arka plan olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin ana ticaret ortaklarında toparlanma öngörüldüğüne işaret eden Şimşek, "İç talebin bir miktar yumuşadığı bir dönemde dış talebin destekleyici olması bizim için çok önemli." diye konuştu.

Şimşek, küresel dezenflasyonun devamını beklediklerini aktararak, dünyanın önde gelen merkez bankalarının finansal koşulları daha destekleyici hale getirdiğini, bunun Türkiye gibi ülkelere fon akışında destekleyici olabileceğini söyledi. Şimşek, dünyadaki emtia fiyatlarının istikrarlı devam edeceğini, bunun de destekleyici etkisi olduğunu belirtti.

Gelecek 5 yıllık perspektifte küresel büyümenin nispeten yavaş seyredeceğini anlatan Şimşek, "Ama orta vadede büyümeyi olumlu etkileyecek bir yapay zeka kullanım beklentisi var. Yapısal reformlar belirleyici olacak. Bu iki faktör orta ve uzun vadeli büyümeyi olumlu etkileyebilir. Aşağı yönlü de ticarette parçalanma, ticarette korumacılık önemli bir negatif faktör." ifadelerini kullandı.

"OVP ARZULANAN SONUÇLARI VERİYOR"

Şimşek, Orta Vadeli Programı (OVP) güçlü şekilde uyguladıklarına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"OVP çalışıyor, arzulanan sonuçları veriyor. Programı güçlendireceğiz, Türkiye'nin makroekonomik sorunlarını çözmekte son derece kararlıyız. OVP'de en büyük önceliğimiz fiyat istikrarı. Çünkü fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir yüksek büyümeyi yakalamamız zor. Program, bütün kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek yapısal dönüşümü de içeriyor. Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve yeni sanayi politikası ön plana çıkıyor."

Haziran 2023 ile Haziran 2024 arasını dezenflasyon dönemi olarak öngörmediklerini anımsatan Şimşek, bunu bir geçiş dönemi olarak gördüklerini, daha sonra kontrol ve dezenflasyon döneminin gerçekleşeceğini söyledi.

Dezenflasyonun bu yılın ikinci yarısında başlayacağını dile getiren Şimşek, "Dezenflasyona geçiş için para politikasında bir normalleşme süreci, para politikasında yeniden inşa süreci gerekiyordu. Bunu da Merkez Bankamızın iradesiyle başarmış durumdayız." dedi.

Para politikasının aktarım mekanizmasının gecikmeli çalıştığını ifade eden Şimşek, "Dezenflasyonu önümüzdeki dönemde destekleyecek ilave adımlar atacağız, bu adımlar daha çok maliye politikası alanında olacak, yapısal reformlar alanında olacak. Çünkü yapısal reformlarla verimliliği ve rekabet gücünü arttırdığımız ölçüde dezenflasyona kalıcı destek sağlamış oluyoruz. Maliye politikası önemli bileşen olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek, dezenflasyonun bütün dünyada zaman aldığına işaret etti.

Enflasyonun, sıkı para ve maliye politikası, hedeflerle uyumlu sıkı gelirler politikası, yapısal dönüşüm ve verimlilik artışıyla indirileceğini vurgulayan Şimşek, bu konuda epey mesafe katettiklerini, sonuçları yılın ikinci yarısında almaya başlayacaklarını belirtti.

Merkez Bankasının para politikasında önemli adımlar attığını ve sadece geleneksel sıkılaşmaya gitmediğini anlatan Şimşek, "Faizin durduğu yere oranla para politikası daha sıkı bir durumda." ifadesini kullandı.

"HARCAMALARA ODAKLANACAĞIZ"

Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine yönelik çalışma konusunda da bilgi vererek, "Bu sene harcama ayağına odaklanacağız. Kamuda tasarruf ve harcama üzerine bir süredir çalışıyoruz. Tasarruflar konusunda çalışmalarımızı nihai noktaya getirdik, yakında bazı hususları paylaşacağız, bazı hususlarda gereken adımları atacağız. Kamuda tasarruf artış ve harcama kontrolü 2024'ün ikinci yarısında güçlü şekilde devreye gidecek." şeklinde konuştu.

OVP'de vergi muafiyeti ve istisnalarının gözden geçirilmesi konusunun yer aldığını anımsatan Şimşek, "Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Sadece ne zaman, hangi sıralamayla, hangi dozda yapacağımıza programın ihtiyaçlarına göre karar veriyoruz." dedi.

Kayıt dışılıkla mücadele konusunda Bakanlığın çok güçlü şekilde sahada olacağına dikkati çeken Şimşek, "Bu noktada herkesten destek bekliyoruz. Kayıt dışılıkla mücadele adil rekabet ortamı açısından da önemli, sadece vergi gelirlerini arttırmak için değil." değerlendirmesini yaptı.

SEDEF SEÇKİN BÜYÜK: HEDEF, YEŞİL VE TEKNOLOJİK DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK

Programda açılış konuşması yapan Capital, Ekonomist, StartUp Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük, hedefin yeşil devrimi gerçekleştirmek olduğunu ifade ederek, “Su, hava, topraktaki kirlenme ve iklim krizi gibi problemler artık alarm noktasında. Dahası da var. Su, gıda, enerji gibi kıt ve değerli kaynakların paylaşımı için her yıl yeni ve büyük, boyutları da büyüyen savaşlar art arda bomba gibi patlıyor. Bu patlamaların yıkıcı ve yok edici hazin etkileri tüm insanlığa sıçrayarak derin yaralar açıyor. Gezegenin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu kalıcı barış ortamını sağlayabilmek, yeşil ve teknolojik devrimi gerçekleştirebilmek ise ancak ‘sorumlu ve duyarlı bir liderlik’ anlayışıyla mümkün. İşte bu bakış açısıyla ‘sorumlu ve duyarlı liderliğin’ önemine ve değerine 2024 yılı zirvemizde özel bir vurgu yapmak istedik” diye konuştu.

ANABEL DİAZ: UBER DİJİTAL DÜNYAYI GERÇEK DÜNYAYA BAĞLADI

Zirvede açılış konuşmacılarından Uber EMEA Mobilite Başkan Yardımcısı Anabel Diaz ise “Türkiye, Uber için sadece bu bölgenin değil, dünyanın en önemli pazarlarından biri olma potansiyeline sahip. İstanbul, Uber'in Londra, New York ve Mexico City gibi dünya çapındaki en büyük şehirlerinden bazılarıyla aynı seviyede bulunuyor. Türkiye, Uber'in ilk 5 ülkesinden daha fazla turist çekiyor. Uber'in buradaki işinin belkemiğini temsil eden yerel taksi sürücüleriyle ortaklık kurarak Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmak istiyoruz. Teknolojimizin faydalarını Türkiye genelinde daha fazla şehre ve topluma ulaştırmaya, şehirlerimizin hareket etme şeklini iyileştirme ve herkes için daha fazla ekonomik fırsatın önünü açmak için yerel kurumlar ve operatörlerle ortaklık kurmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

AA/DHA