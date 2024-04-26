ABB'den Kızılay Zafer Parkı'na ''Dışişleri Şehitleri' Anıtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kızılay Zafer Parkı içerisine, terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Dışişleri Bakanlığı personeli ve büyükelçiler anısına 'Dışişleri Şehitleri Anıtı' yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Dışişleri Bakanlığı personeli ve büyükelçilerin anısını Kızılay Zafer Parkı içerisine yapılacak "Dışişleri Şehitleri Anıtı" ile yaşatacak.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde yabancı devletlerin kışkırtmalarıyla ayrılıkçı hareketi kanlı ve saldırgan bir şekilde başlatan Ermeni örgütler, 1973'te Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir'i Santa Barbara’da şehit ederek yeni bir dönem başlattı.

ASALA ve JCAG DİPLOMATLARI HEDEF ALDI

Ermeni terör örgütlerinin 1975 yılında gerçekleştirdiği saldırılar, o dönemde diplomatik ilişkileri zorlayan ve üzücü olaylara sebep olan önemli bir dönemdi. ASALA ve JCAG gibi örgütlerin yaptığı saldırılar, birçok masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuş ve uluslararası arenada büyük endişe yaratmıştı.

Bu saldırılar, o dönemde Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıda hayatını kaybeden Büyükelçi Daniş Tunalıgil ve Paris Büyükelçisi İsmail Erez'in trajik ölümlerine sebep olmuştu. Bu acı olaylar, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkileri uzun yıllar boyunca etkilemiş ve uluslararası alanda büyük yankı uyandırmıştı.

Bu büyük kayıpların ardından Ermeni terör örgütlerinin saldırıları 1970'li yıllarda diplomatları ve yakınlarını hedef almaya devam etti. Beyrut Büyükelçiliği Başkatibi Oktar Cirit (1976), Vatikan Büyükelçisi Taha Carım (1977), Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp'in eşi Necla Kuneralp (1978), Emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu (Madrid.1978), Lahey Büyükelçisi Özdemir Benler'in oğlu Ahmet Benler (1979), Paris Turizm Müşaviri Yılmaz Çolpan (1979) Ermeni terörünün kurbanları oldu.

1980'li yıllarda ise Ermeni teröristlerin saldırıları hızla artış gösterdi. Teröristler, bu dönemde Atina Büyükelçiliği İdari Ataşesi Galip Özmen ve kızı Neslihan Özmen (1980), Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak (1980), Sydney Başkonsolosluğu Güvenlik Ataşesi Engin Sever (1980), Paris Çalışma Ataşesi Reşat Moralı (1981), Paris Din görevlisi Tecelli Arı (1981), Cenevre Başkonsolosluğu Sözleşmeli Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz (1981), Paris Başkonsolosluğu Güvenlik Ataşesi Cemal Özen (1981), Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan (1982), Boston Fahri Başkonsolosu Orhan Gündüz (1982), Lizbon Büyükelçiliği İdari Ataşesi Erkut Akbay ve eşi Nadide Akbay(1982), Ottawa Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Hava Kurmay Albay Attila Altıkat (1982), Burgaz Başkonsolosluğu İdari Ataşesi Bora Süelkan (1982), Belgrad Büyükelçisi Galip Balkar (1983), Brüksel Büyükelçiliği İdari Ataşesi Dursun Aksoy (1983), Lizbon Büyükelçiliği Maslahatgüzarının eşi Yurtsev Mıhçıoğlu (1983), Tahran Büyükelçiliği Sekreterinin eşi Işık Yönder (1984), Viyana Büyükelçiliği Çalışma Müşaviri Vekili Erdoğan Özen (1984), Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Uluslararası Memur Direktör Yardımcısı Enver Ergun'u (1984) şehit etti.