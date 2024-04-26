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Kylie Jenner hamile mi?

Kylie Jenner hamile mi?
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Forbes listesinde en genç milyarder olarak yer alan Kylie Jenner'ın hamile olduğu iddia edildi.

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, iki çocuğunun babası Travis Scott ile ayrılmasının ardından oyuncu Timothee Chalamet ile aşk yaşamaya başlamıştı.

26y aşındaki Jenner, şu sıralar Hollywood'un gözde isimlerinden olan oyuncu Timothee Chalamet ile ilk kez 2023 ABD Açık Tenis Turnuvası'nda görüntülenmişti.

Etkinliklerde sık sık birlikte boy gösteren çiftin bebek beklediği iddia edildi.

Komedyen Daniel Tosh'un ortaya attığı iddia yalanlandı. Us Weekly'e konuşan çifte yakın kaynaklar, Jenner'ın hamile olmadığını söyledi.

Jenner'ın rapçi Travis Scott ile birlikteliğinde Stormi ve Aire adında iki çocuğu bulunuyor.

Forbes listesinde en genç milyarder olarak yer alan Kylie Jenner'ın hamile olduğu iddia edildi.

Etiketler Kylie Jenner hamile Kardashian jenner
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