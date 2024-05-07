KDV oranı artırılacak mı? Bakanlıktan ''KDV'' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV oranının artırılacağı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca geçtiğimiz günlerde bir KDV tebliğ yayınlanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ sonrasında KDV oranlarının artırılacağı iddiasına Bakanlık yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Son günlerde KDV ile ilgili yaptığımız Tebliğ düzenlemesinden hareketle KDV oran artışı yapıldığı, mal ve hizmetler itibarıyla KDV oranlarının belirlendiği listeler arasında kaydırma yapılarak oran artışları yapılacağı yönünde haberler yapıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

KDV oranları nasıl belirlenmektedir?

KDV Kanununun verdiği yetki çerçevesinde KDV oranları günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. Mal ve hizmetler itibarıyla halihazırda 3 farklı oran uygulanmaktadır. Temel gıda maddelerinin yer aldığı 1 sayılı Listedeki mallar için oran yüzde 1'dir. Yeme-içme, sağlık, eğitim, tekstil, konaklama gibi bazı mal ve hizmetlerin yer aldığı 2 sayılı Listedeki mallar için oran yüzde 10'dur. Bu iki listede yer almayan mal ve hizmetler ise genel oran olan yüzde 20 oranına tabidir.

KDV Tebliğ düzenlemesine neden ihtiyaç duyuldu?

Yeme içme sektöründe bulunan bazı lokanta ve kafeler ile ilaç dışında çeşitli ürünleri satan eczanelerin, oran farklılığını istismar ettiğini ve rekabet eşitliğini bozduğu tespit edildi.

Fiyatları KDV dahil olarak belirlenen ve ilan edilen lokanta veya kafelerde, yeme-içme hizmeti karşılığında yüzde 10 KDV hesaplaması gerekirken, bu hizmet yerine tıpkı bir market gibi et, su, meyve suyu ve benzeri ürünleri tek tek satmış gibi göstererek yüzde 1 oranında KDV hesapladığı, vatandaştan aldığı yüzde 10 oranındaki KDV tutarını fiş veya faturada yüzde 1 olarak gösterdikleri görüldü.

Aynı şekilde KDV oranı yüzde 10 olan ilaç ve benzeri tıbbi ürünlerin yanında KDV oranı yüzde 1 olan gıda takviyesi içeren ürünleri satan eczanelerin, KDV dahil belirlenmiş fiyatlar üzerinden satış yaptıkları halde tüm satışlarını gıda takviyesi içeren ürün gibi göstermek suretiyle yine vatandaştan aldığı yüzde 10 KDV'yi Devlete vermedikleri görüldü.

Bu örneklerin sürekli arttığı dikkate alınarak istismarın önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek maksadıyla konuya açıklık getiren Tebliğ hazırlandı.

Tebliğ ile KDV oranları artırıldı mı?

KDV oralarını artıma konusunda Cumhurbaşkanı yetkilidir. Tebliğ ile KDV oran artışı yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla Tebliğ ile herhangi bir oran artışı yapılmamıştır. Yeme içme hizmeti sunan işletmeleri gıda maddelerini olduğu gibi satmamakta, bu ürünlerden hazırlanmış bir yemeği veya içeceği hizmet şeklinde müşterilerine sunmaktadır.

Bu hizmetler beraber sunulan tuzun, karabiberin, peçetenin, ıslak mendilin veya ikram edilen çay ya da kahvenin ayrı fiyatlandırması söz konusu değildir. Tüm bunlar yeme içme hizmetinin bir parçasıdır ve bu nedenle hizmet bedeli tüm maliyetler dikkate alınarak belirlenir ve KDV oranı da yüzde 10'dur.Müşteriye sundukları menülerde KDV dahil fiyatlar yer alır ve müşterilerinden menüde yer alan tutarın içindeki yüzde 10 KDV'yi tahsil eder.

Düzenledikleri fiş veya faturada doğru KDV oranı belirtildiği takdir vatandaşın ödediği vergi Hazine'ye intikal eder. Aksi halde ise işletmenin kasında kalır. Yukarıda belirtildiği gibi KDV oranlarında suistimalin önüne geçilmesi amacıyla yayınlanan Tebliğ ile;

Yeme içme hizmeti sunan lokanta, kafe, pastane gibi işletmelerin, kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarından temin ederek buralarda sattıkları ürünler için yüzde 10 oranında KDV hesaplayacakları hususu açıkça belirtilmiştir."

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Bakan Şimşek, "Yayınladığımız KDV tebliği KDV artışı olarak yorumlanmış. Vergi kayıp ve kaçağına neden olan hatalı uygulamaların önüne geçmek için tebliğ ile sadece açıklama yapılmış olup KDV oranı artırılmamıştır" dedi.