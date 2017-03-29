Booking.com'un Türkiye faaliyetleri durduruldu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) haksız rekabetin önlenmesi amacıyla açtığı davada Hollanda menşeili Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetleri İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından tedbiren durduruldu.



TÜRSAB'ın web sitesinde yer alan açıklamaya göre, birlik tarafından birlik üyesi seyahat acentelerine karşı gerçekleştirilen haksız rekabetin önlenmesi amacıyla açılan davada, online rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verildi.



İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2015'te açılan davanın bugünkü duruşmasında portalın, Türkiye'de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetinin durdurulmasına ve bu konuda Bilgi Teknolojileri Kurumu'na (BTK) yazı yazılması kararı da çıktı.



TÜRSAB; Rekabet Kurumu'na daha önce gerçekleştirdiği başvurusunda da, Booking.com şirketinin "rekabete aykırı eylemlerinden" dolayı idari para cezasına çarptırılmasını sağladığını da hatırlattı. Booking.com'a 2,5 milyon liralık ceza verilmişti.



Portala BTK tarafından uygulanacak erişim engelinin, mahkeme kararının tebliğinin ardından uygulanması bekleniyor.

MAHKEME KARARI

İşte Hollanda menşeili Booking firmasının faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik mahkeme kararı: