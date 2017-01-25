ÜNLÜLERDEN REFERANDUMA ''EVET'' KAMPANYASI

Ünlülerden referanduma ''evet'' kampanyası

Ünlü isimler sosyal medyada referanduma ''evet'' kampanyası başlattı.

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Ünlü isimler Twitter'dan Anayasa değişiklik teklifine referandumda "Evet" deme kampanyası başlattı. Kampanyaya ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen start verdi.

Rıdvan Dilmen referandumda evet diyeceğini açıkladığı bir videoda Arda Turan'a oyunu sordu ve videoyu Arda Turan'ı etiketleyerek Twitter hesabından paylaştı.

ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Ardından, sırasıyla Arda evet oyu vereceğini açıklayıp, Burak Yılmaz'a; Burak Yılmaz, Murat Boz'a; Murat Boz, Abdülkadir Karagöz'e; Abdülkadir Karagöz, Ersin Düzen'e; Ersin Düzen de Acun Ilıcalı'ya meydan okuyarak, referandumda oylarının ne olacağını açıklamaya davet etti.

Kampanya bir anda popüler oldu. Twitter'da '#BenDeVarım' tagıyla 'evet challenge' başladı ve Melih Gökçek'e kadar uzandı. Melih Gökçek oyunun evet olacağını açıklayıp, Ahmet Çakar'a, Ahmet Çakarda Fatih Terim'e refrandumdaki oyunu sordu.

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