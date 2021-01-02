2 bin 500 kişilik koronavirüs partisi! Polis 2 günde dağıtabildi

Fransa’nın birçok bölgesinden ve yurtdışından gelen yaklaşık 2 bin 500 kişi, Rennes kenti güneyinde illegal yılbaşı partisi düzenledi. Polisin partiyi dağıtması 2 gün sürdü.

Fransa’nın Rennes kentinin güneyinde bulunan Lieuron kentinde koronavirüsle mücadele kapsamında kısmi sokağa çıkma ve toplanma yasağına rağmen kullanılmayan bir depoda illegal yılbaşı partisi düzenlendi.

Partiye, başta Fransa’nın birçok bölgesinden olmak üzere İngiltere ve Fransa’dan yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

İllegal olarak toplanan gruba polisin müdahalesi ise zor oldu. Perşembe günü başlayan partiyi engellemeye çalışan güvenlik güçlerinin, kalabalığın tepkisi ve büyük bir kaos yaşanmaması adına partiye müdahale etmediği öğrenildi.

Polisin müdahale etmeye başlaması ile arbede yaşandı. Partiye katılanlar, polise taş ve şişeler ile saldırarak, 1 polis aracını ateşe verdiler. Çıkan olaylarda 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

İki gün süren partinin dağıtılması ile polis katılımcılara tek tek kimlik kontrolü yaparak, 135 euro para cezası kesti. Yüzlerce kişinin hala parti alanında bulunduğu ve polisin uyuşturucu madde için tek tek üst araması yaptığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabı üzerinden illegal partiye ilişkin yaptığı paylaşımda, partiye katılanlara bölgeden ayrılırken para cezası verildiğini ve organizatörlerin tespit edilip yargılanacağını ifade etti.

Yerel sağlık yetkilileri, partiye katılanlara 7 gün süreyle kendilerini karantinaya almaları çağırısında bulundu. Rennes'deki savcılar ise parti hakkında soruşturma başlattı.