3 ülkenin büyükelçisinden Erdoğan'a güven mektubu
Peru, Polonya ve Irak büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Peru Büyükelçisi Cesar Augusto De Las Casas Diaz, Polonya Büyükelçisi Maciej Lang, Irak Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi'yi kabul etti.
Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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