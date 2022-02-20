90'lık dede sokakta cinsel ilişkiye girerken yakalandı! İfadesi pes dedirtti

Endonezya'nın Magelang şehrinde sokak ortasında bir kadınla cinsel ilişkiye giren 90 yaşındaki adam, gözaltına alındı. Cezadan kurtulmak isteyen yaşlı adam, 120 yaşında olduğu öne sürdü.

Endonezya'nın Magelang şehrinde işlek bir noktada yaşanan olay pes dedirtti. Kentteki bir dükkanın önünde yaşlı bir adam ile bir kadının cinsel ilişkiye girdiğini gören bölge sakinleri, bu anları kayda alıp polise ihbarda bulundu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, videodaki adamın "J" lakabıyla tanınan 90 yaşındaki emekli olduğunu belirledi. Kısa süre içerisinde yakalanan adam, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

KADIN DA ARANIYOR

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve görüntülerdeki kadını aradıklarını açıkladı. Yaşlı adam ve ilişkiye girdiği kadın, kamu düzenini ihlal etmekten suçlarından yargılanıyor. Diğer yandan adamın, polis sorgusunda "Ben 120 yaşındayım" dediği öne sürüldü.