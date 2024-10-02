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ABD: İsrail'e atılan füzeler engellendi

ABD: İsrail'e atılan füzeler engellendi
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İran tarafından İsrail'e fırlatılan çok sayıda füzenin engellendiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD ordusunun İran tarafından İsrail’e fırlatılan çok sayıda füzeyi engellediği belirtildi. ABD’nin, İsrail’in savunmasına olan taahhüdünü yerine getirdiğini ifade eden açıklamada, İran’ın bu saldırısı ‘kabul edilemez bir saldırganlık’ olarak kınandı. Bakan Austin açıklamasında, "Bugün, Orta Doğu'daki ABD kuvvetleri, İsrail'in savunmasında İsrail ile ortak olma taahhüdümüzü yerine getirirken, İran tarafından İsrail'e doğru fırlatılan çok sayıda füzeyi önledi. İran'ın bu çirkin saldırganlık eylemini kınıyor ve İran'a, vekil terörist grupları da dahil olmak üzere, bundan sonra yapacağı her türlü saldırıyı durdurması çağrısında bulunuyoruz. Orta Doğu'daki güçlerimizi ve çıkarlarımızı korumaktan, İsrail'in ve bölgedeki ortaklarımızın savunmasını desteklemekten asla çekinmeyeceğiz.

Bugün İran'ın saldırısından hayat kurtarmaya yardımcı olan ve İsrail'in savunmasını desteklemeye ve çatışmanın genişlemesini ya da tırmanmasını önlemeye devam eden ABD askerlerinin yetenekleri ve cesaretleriyle gurur duyuyorum. Kuvvetlerimiz Orta Doğu'daki ABD birliklerini ve ortaklarını korumak üzere konuşlanmaya devam etmektedir ve Bakanlık halkımızı savunmak, İsrail'in kendini savunmasına daha fazla destek sağlamak ve gerilimin tırmanmasını engellemek için önemli bir kapasiteye sahiptir. Durumu yakından izlemeye ve müttefiklerimiz ve ortaklarımızla istişare etmeye devam edeceğim” dedi.

İsrail'e yüzlerce füze ateşlendi: İran'ın intikam saldırısı kare kare görüntülendiİsrail'e yüzlerce füze ateşlendi: İran'ın intikam saldırısı kare kare görüntülendiHaber

 

DHA

Etiketler abd İsrail İran füze
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