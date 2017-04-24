ABD Başkanı Trump ''soykırım'' demedi

1915 olaylarının yıldönümünde ABD Başkanı Donald Trump'tan beklenen açıklama geldi. Trump, 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" kelimesini kullanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarının anıldığı ve her sene 24 Nisan’da yapılan geleneksel açıklamada ‘büyük felaket’ anlamına gelen ‘meds yeghern’ ifadesini kullandı.

OBAMA DA "MEDS YEGHERN" DİYORDU

Trump'tan önce iki dönem boyunca başkanlık yapan Demokrat Barack Obama, seçim kampanyasında 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyacağına dair söz vermesine karşın, görev başında farklı bir tutum izlemişti.

Obama başkanlık yaptığı yıllardaki 24 Nisan açıklamalarında "soykırım" sözü yerine Ermenice "büyük felaket” anlamına gelen "Meds Yeghern” ifadesini kullanmıştı.

Trump'tan önceki son Cumhuriyetçi ABD Başkanı olan George W. Bush da "soykırım" dememişti. Bush da görev yaptığı iki dönemdeki açıklamalarında, "soykırım" yerine "tarihin en büyük trajedilerinden biri" ya da "20'nci yüzyılın en korkunç trajedilerinden biri" gibi ifadeler kullanmayı tercih etmişti.