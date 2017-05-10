ABD, PYD'ye ağır silah gönderecek

ABD Savunma Bakanlığı, Trump yönetiminin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye ağır silah verilmesini öngören kararnameyi onayladığını açıkladı. Kararın, ABD’de üst düzey temaslarda bulunan Türk heyetinin ziyaretinin ardından verilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 16 Mayıs’ta yapacağı ABD ziyareti öncesine denk gelmesi ise dikkat çekti.



ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye ağır silah verilmesini öngören kararnamenin onaylandığını açıkladı. Ayrıca Trump yönetiminin Suriye'deki Rakka kentini DEAŞ'tan geri almak için bir operasyonları desteklediğini bildirdi.

Pentagon’un baş sözcüsü Dana White dün yaptığı yazılı açıklamada Başkan Trump’ın Pazartesi günü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) içindeki Kürt unsurların silahlandırılması için onay verdiğini bildirdi. Açıklamada, Türkiye’nin “Rakka’yı bizim koordinasyonumuzda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarıyla birlikte rahatlıkla alabiliriz” tezinin Trump yönetiminde kabul görmediğini açıkça ortaya koyan şu ifadelere yer verildi: “Başkan, Savunma Bakanlığı’nın DEAŞ’a karşı Rakka’da net bir zaferi mümkün kılmak için SDG içindeki Kürt unsurları silahlandırmasına onay verdi. Koalisyon güçleriyle ortaklık içindeki SDG yakın zamanda Rakka’yı ele geçirebilecek sahadaki tek güç.”

ABD’DEN TÜRKİYE’YE TEMİNAT

Açıklamada, “Koalisyon içindeki ortağımız Türkiye’nin güvenlik kaygılarının farkındayız. Türkiye hükümetini ve halkını temin ederiz ki ABD Türkiye’ye yönelebilecek ek güvenlik risklerinin önlenmesi ve NATO müttefikimizin korunması hedefine bağlıdır” ifadelerine yer verildi. White açıklamasında ABD’nin SDG içindeki Arap unsurların güçlendirilmesine öncelik verdiği belirtilirken, “Hem Rakka hem de kurtarılan tüm alanlar yerel Suriyeli Arap güçlerin yönetimine bırakılmalı” dedi.

OVAL OFİS JESTİ

Öte yandan geçen cumadan beri Washington’da temaslarda bulunan Türk heyeti Pazartesi günü Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster ile Beyaz Saray’da yaptıkları kritik görüşmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile de ayaküstü görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan oluşan heyet McMaster’in “Başkan size selam vermek istiyor” demesi üzerine o sırada Oval Ofis’te çalışmakta olan Trump’ın yanına geçtiler. Ayaküstü ve kısa süreli sohbette Trump’ın Türkiye ve Türk insanlarıyla olumlu düşüncelerini dile getirdiği öğrenildi. Beyaz Saray ayaküstü görüşmeyle ilgili bir açıklama yapmadı.