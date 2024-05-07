Selçuk Geçer'den dolar kuru yorumu: Bu tür durgunluklar pek hayra alamet değildir
Selçuk Geçer, kendi Youtube hesabından "Dolar kuru düşmüyor arkadaşlar, 32,27 TL ile 32,80 TL arasında yüzdelik bir fark yok" açıklamalarında bulundu.
Dolar kuru ile ilgili yaptığı çıkışlar ile tanınan Selçuk Geçer, dikkat çeken bir söylemde daha bulundu.
Ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurundaki sürekli değişimin analizini yaparken Kapalıçarşı ve Bankalararası Piyasa arasındaki fiyat farkının gerçek durumu yansıtmadığını vurguladı.
Selçuk Geçer, dolar kurundaki istikrarsızlığı değerlendirirken 32,27 TL ile 32,80 TL arasındaki farkın çok önemli olmadığını belirtti. Geçer, "Doların anlık değişimleri genellikle normal dalgalanmalar olarak nitelendirilebilir. Şu anki durum ise durgunluk olarak değil, daha çok bir düz çizgi hareketi olarak görülebilir" dedi.
Ünlü ekonomist ayrıca “Bu tür durgunluklar pek hayra alamet değildir. Dolar düşüyor demek için doların bir anda 27 TL olması gerek” yorumunda bulundu.