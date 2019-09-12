Elektronik sigaraya ilk yasak

ABD Başkanı Trump, ülkede e-sigara kullanımıyla ilgili bir sorun olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı da aromalı tüm sigaraları piyasadan kaldırmayı planladıklarını açıkladı.

Oval Ofis’te Trump’la bir araya gelen Sağlık Bakanı Alex Azar, aromalı e-sigaraların çekiciliğine kapılan çocukların nikotin bağımlısı olduğunu söyledi. Azar, bakanlığa bağlı Gıda ve İlaç Dairesi FDA’in normal tütün dışında aromaların yasaklanmasının önünü açacak bir kılavuz belge üzerinde çalıştığını açıkladı.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre; Sağlık Bakanı Azar, “FDA belgeyi tamamladığında, bu tür ürünlerin tümünün piyasadan kaldırılması için eyleme geçeceğiz” dedi.

ABD’de elektronik sigaraya bağlı olduğu kabul edilen altı can kaybı yaşandı. Ülkede 33 eyalette elektronik sigara kullanımına bağlı 450 akciğer hastalığı vakası inceleme altında.

ABD Başkanı Trump da, “Ülkemizde yeni bir sorun baş gösterdi. Sorunun ismi e-sigara. Özellikle de masum çocukları etkileyen e-sigara kullanımı” diye konuştu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC’nin ülke çapındaki soruşturmasında vakalar, belirli bir e-sigara ürünü ve markasıyla ilişkilendirilmiş değil. Ancak bildirilen vakaların çoğu, esrar ürünleri dahil E vitamini asetatı içeren e-sigara likitleriyle ilgili görünüyor.

Gıda ve İlaç Dairesi FDA, içicileri bu asetatı solumamaları, karaborsadan e-sigara ürünleri almamaları, esrarın etken maddesi THC yağını kullanmamaları konusunda uyarıyor.

Elektronik sigara bir can daha aldı