Turistler kriz dinlemedi ! Yüzde 90 arttı
Turistler kriz dinlemedi ! Yüzde 90 arttı
Görevden alınan Tillerson'dan ilk açıklama geldi
Görevden alınan Tillerson'dan ilk açıklama geldi
Belediyelerde zaman kaybına son: e-Belediye
Belediyelerde zaman kaybına son: e-Belediye
İşte uçan taksi... İlk kez görücüye çıktı
İşte uçan taksi... İlk kez görücüye çıktı
BMC'den Katar ordusuna zırhlı araç satışı !
BMC'den Katar ordusuna zırhlı araç satışı !
Beyaz Saray'da deprem ! Dışişleri Bakanı görevden alındı
Beyaz Saray'da deprem ! Dışişleri Bakanı görevden alındı
İnşaatta göçük faciası ! Ölü ve yaralılar var
İnşaatta göçük faciası ! Ölü ve yaralılar var
Uber şoförlerine ve yolcularına ceza yağdı
Uber şoförlerine ve yolcularına ceza yağdı
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 13 Mart 2018 21:57

Görevden alınan Tillerson'dan ilk açıklama geldi

ABD Başkanı Trump'ın görevden aldığı Dışişleri Bakanı Tillerson basın toplantısında konuştu.

Görevden alınan Tillerson'dan ilk açıklama geldi
A+ A-

ABD Başkanı Trump'ın görevden aldığı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson basın toplantısı düzenledi. Tillerson, '31 Mart dışişlerindeki son günüm olacak.' açıklamasında bulundu. Tillerson, görevden alındıktan sonra Trump ile telefonda görüştüğünü söyledi. Tillerson, "Suriye'de ve Irak'da yapılması gereken daha çok şey var. Müttefikler olmadan bunları başaramayız. Gururlu bir Amerikalı olarak sivil hayata döneceğim.' dedi.

Tillerson'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

31 Mart dışişlerindeki son günüm olacak.

Görevden alındıktan sonra Trump ile telefonda görüştüm.

Suriye'de ve Irak'da yapılması gereken daha çok şey var. Müttefikler olmadan bunları başaramayız

Gururlu bir Amerikalı olarak sivil hayata döneceğim

tillerson , görev , trump , mart
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM