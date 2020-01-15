Lisede rezalet! Öğrencileriyle birlikte olup polise teslim oldu

ABD'nin Alabama eyaletinde lise öğretmeni olarak çalışan Lyndsey Sherrod Bates, iki öğrencisiyle cinsel ilişki yaşadığını belirtip polise teslim oldu.

Madison Lisesi'nde öğretmenlik yapan Lyndsey Bates, çıkarıldığı mahkemede skandal olayın detaylarını anlatıp, suçunu da itiraf etti.

Öğrencilere çıplak fotoğraflarını gönderdiğini ve cinsel ilişkiye girdiğini kabul eden öğretmen, yaptıkları için pişman olduğunu söyledi.

Bölgenin polis şefinin oğlu Drew Bates ile 2018 yılı mayıs ayında evlenen Lyndsey Sherrod Bates'in birlikteliği skandalın ortaya çıkmasının ardından sona erdi.

Rezaletin ortaya çıkmasıyla 2019 yılının nisan ayında tutuklanan öğretmen, aynı dönemde işinden de istifa etmek zorunda kaldı.

Lyndsey'nin ilişkiye girdiği öğrencilerin ikisinin de 16 yaşında olduğu ve iki öğrencinin de Lyndsey'nin öğretmenlik yaptığı sınıflarda okuduğu bildirildi.

Madison Lisesi Müdürü Matt Massey de skandalın patlak vermesinin ardından polis ekipleriyle iş birliği içinde çalıştıklarını açıkladı.



