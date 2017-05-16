Trump ''gizli bilgileri Rusya'yı verdi'' iddialarını yalanladı

ABD Başkanı Trump konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamalar yaptı. Trump, “Başkan olarak; mutlak bir şekilde yapmaya hakkım olduğu şekilde (planlı bir Beyaz Saray buluşmasında) Rusya ile terörizm ve uçuş güvenliğiyle ilgili gerçekleri paylaşmak istedim” yazdı. Trump insani gerekçelerle ayrıca Rusya’nın IŞİD ve terörle mücadelesini büyük ölçüde artırmasını istediğini de ifade etti.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bugün TSİ 19:40’ta Washington’da ilk kez yüz yüze görüşecek olan Trump’ın IŞİD’le ilgili gizli bilgileri Rusya’ya açtığını öne süren bir habere imza atmıştı. WP, bilginin Rusya ile paylaşılmamak kaydıyla ABD’nin bir müttefiki tarafından verildiğini yazdı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın bugünkü ilk programın Ürdün Kralı Abdullah’ı aramak olacağı bildirildi. Bu planlı görüşme, Trump’ın Suudi Arabistan, İsrail ve Filistin’e yapacağı ilk yurtdışı ziyaretiyle ilgili olabilir. Ancak bu bilgi, haberlere konu olan istihbaratı sağlayan ülkenin Ürdün olduğu yönündeki şüpheleri artırdı.

Başkan Trump’ın söz konusu “çok gizli bilgileri” Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak’ı geçen hafta Oval Ofis’te ağırladığı sırada verdiği öne sürülüyor. Gazete bu iddiasını halihazırda görevde olan ve eski ABD’li yetkililerin verdiği bilgiye dayandırdı. Trump’ın açık ettiği bilgilerin ise kritik bir istihbarat kaynağını tehlikeye attığı belirtildi.

Trump'a çok ağır suçlama

İFŞAATLAR YASADIŞI DEĞİL, ÇÜNKÜ…

Ancak görüşmede yer alan Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın sadece terörizmle ilgili kaygılarını paylaştığını savundu. Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster, Washington Post’ın iddiasını “yalan” olarak nitelendirirken, “Başkan ve Dışişleri Bakanı (Lavrov) terör örgütlerinden gelen, havacılığa da yönelik olmak üzere, yaygın tehditleri görüştü” dedi. McMaster, “Görüşmede hiçbir zaman herhangi bir istihbarat kaynağı ya da yöntemi tartışılmadı. Kamuoyunca bilinmeyen hiçbir askeri operasyon ifşa edilmedi” ifadelerini kullandı.

Trump kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Washington Post’un iddiasını net bir şekilde yalanlamadı.

Trump’ın ifşaatları “yasadışı” olarak değerlendirilmiyor. Zira; Başkan’ın hemen hemen her şeyin gizliliğini kaldırma yetkisinin bulunduğu belirtiliyor. Fakat bilgiyi üzerinden elde ettiği müttefikin iznini almadan paylaşması, “casusluk adabını ihlal olarak” yorumlanıyor ve kritik istihbarat paylaşımı ilişkisini tehlike atabileceği ifade ediliyor.