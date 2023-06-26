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ABD'de Titan soruşturması resmen başladı

ABD'de Titan soruşturması resmen başladı
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ABD Sahil Güvenlik, Titan denizaltı faciasının nedenlerine ilişkin soruşturma başlattı.

Baş müfettiş Cpt Jason Neubauer, önceliğinin enkazı kurtarmak olacağını ve insan kalıntılarının bulunması durumunda önlemlerin alınacağını söyledi.

Pazar günü yaptığı konuşmada, soruşturmanın hukuki veya cezai suçlamalarda bulunabileceğini de söyledi.

Titan, 18 Haziran'da Titanik enkazına dalış yaparken patladı ve gemideki beş kişiyi de öldürdü.

Cpt Neubauer, Boston'daki gazetecilere, ABD Sahil Güvenlik'in en üst düzey soruşturma bilgileri topladığını söyledi.

Felakete neyin sebep olduğunu belirlemeye çalışacaklarını ve gelecekteki trajedileri önlemek için tavsiyelerde bulunacağını açıkladı.

Soruşturma, Kanada, İngiltere ve Fransız makamlarıyla ortaklaşa yürütülecek.

Etiketler abd titan soruşturma
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